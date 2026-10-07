Từ những khoản tiết kiệm nhỏ...

Tín dụng chính sách từ lâu đã trở thành một trong những công cụ quan trọng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách cải thiện cuộc sống. Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh; người lao động có vốn tạo việc làm; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống…

Để nguồn vốn này ngày càng được mở rộng, bên cạnh nguồn lực từ Trung ương và ngân sách địa phương, việc huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong cộng đồng đang mở thêm một kênh bổ sung vốn thiết thực cho tín dụng chính sách.

Tại Quảng Trị, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách”. Từ chủ trương chung, phong trào nhanh chóng được triển khai xuống cơ sở với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền các xã, phường, đặc khu...

Gửi tiết kiệm, tiếp thêm nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách...

Theo đại diện phường Quảng Trị, khi tiền gửi được chuyển thành nguồn vốn cho vay chính sách, dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội có thêm một điểm đến, trở lại nền kinh tế thông qua những hộ gia đình, người lao động, học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách đang cần vốn để tạo sinh kế.

Chính sự kết nối giữa tiết kiệm và tín dụng chính sách đã tạo nên ý nghĩa riêng của phong trào. Người gửi tiền vẫn được hưởng lãi suất theo quy định, bảo đảm quyền lợi của mình, trong khi nguồn tiền huy động góp phần tăng thêm khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của những người còn khó khăn.

Tinh thần đó đang được lan tỏa xuống từng địa bàn. Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp cho rằng, gửi tiền tiết kiệm không chỉ là hình thức tích lũy tài chính an toàn, hiệu quả cho bản thân và gia đình mà còn là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Từ đó, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH bằng những hình thức phù hợp.

Thông qua NHCSXH, nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của tổ chức, cá nhân được đưa vào phục vụ cộng đồng thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi.

Đặc biệt, phong trào được đưa về tận xã, phường, đặc khu - nơi tín dụng chính sách gắn trực tiếp với đời sống của người dân. Chính quyền cơ sở phối hợp với các Phòng giao dịch NHCSXH và các tổ chức nhận ủy thác tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân có nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi cùng tham gia.

Tiền tiết kiệm trở thành nguồn lực giảm nghèo

Để phong trào đi vào thực chất, NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã mở rộng các hình thức tiếp nhận tiền gửi đa dạng kỳ hạn, công khai lãi suất theo quy định và đưa dịch vụ đến gần người dân hơn…

Bà Trần Đức Xuân Hương, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Trị cho biết, Chi nhánh đã chủ động làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách”; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ người gửi tiền thuận lợi tại Hội sở tỉnh, các Phòng giao dịch và các Điểm giao dịch trên địa bàn.

Nguồn tiền huy động tiếp tục được bổ sung để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi.

Điều này có ý nghĩa đáng kể đối với một địa bàn rộng, khi người dân không phải đi xa để tham gia gửi tiết kiệm. Mạng lưới giao dịch của NHCSXH trở thành cầu nối đưa phong trào đến gần hơn với cộng đồng.

Tại Phòng giao dịch NHCSXH Bố Trạch, cách làm được lựa chọn là bắt đầu từ những khoản tiền nhỏ. Đơn vị công khai biểu lãi suất, tận dụng các ngày giao dịch cố định hằng tháng tại xã để cán bộ trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho người dân. Với phương châm “góp nhỏ thành lớn”, Phòng giao dịch chú trọng huy động từ những khoản tiết kiệm nhỏ, góp phần từng bước hình thành thói quen tiết kiệm thường xuyên trong Nhân dân.

Hiệu quả bước đầu của phong trào được thể hiện khá rõ qua những con số. Toàn bộ UBND cấp xã trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch triển khai; trong đó 67 xã, phường tổ chức phát động trong tháng 9/2026. Qua các đợt phát động, 820 sổ tiết kiệm được mở với tổng số tiền 23 tỷ đồng. Quan trọng hơn, kết quả này góp phần vào tăng trưởng chung của nguồn vốn huy động. Đến ngày 30/9/2026, tiền gửi của tổ chức và cá nhân tại NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Trị đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 164 tỷ đồng, tương ứng 15,2% và hoàn thành 109% kế hoạch tăng trưởng.

Những con số trên cho thấy phong trào không dừng lại ở lời kêu gọi mà bước đầu đã chuyển thành nguồn lực tài chính cụ thể. Khi được đưa vào vòng quay của tín dụng chính sách, nguồn tiền huy động tiếp tục được bổ sung để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi, đầu tư sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

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Đây cũng là điểm tạo nên hiệu ứng kép của hoạt động gửi tiết kiệm tại NHCSXH: người gửi vừa tích lũy nguồn tài chính của mình, vừa góp phần tạo thêm nguồn lực phục vụ những đối tượng đang cần vốn. Thông qua NHCSXH dòng tiền được đưa vào lưu chuyển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như Quảng Trị, ý nghĩa ấy càng rõ nét. Thêm nguồn vốn đồng nghĩa với việc có thêm hộ gia đình có cơ hội đầu tư cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất; thêm người lao động có điều kiện tạo việc làm; thêm học sinh, sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập và thêm nhiều đối tượng chính sách có điều kiện cải thiện cuộc sống…

Bởi vậy, “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách” không chỉ là một phong trào huy động vốn. Khi được duy trì thường xuyên và lan tỏa sâu rộng, đây còn là cách huy động nguồn lực xã hội theo hướng bền vững, để mỗi đồng tiền tiết kiệm vừa sinh lợi cho người gửi, vừa góp thêm cơ hội để người nghèo và các đối tượng chính sách từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.