Làm sạch mã số thuế, giảm điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Theo ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), từ tháng 5/2026, Cục Thuế triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", nhằm xây dựng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) - Ảnh: chinhphu.vn

Đến tháng 6, có khoảng 600.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đến hết tháng 8, cơ quan Thuế đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức, tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025. Hơn 52.000 trường hợp được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục thủ tục giải thể; hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức được khôi phục mã số thuế để hoạt động trở lại.

Ông Lê Long thông tin, chiến dịch không đặt thêm thủ tục pháp lý đối với doanh nghiệp. Cơ quan Thuế sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế hoặc quay lại thị trường; doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bên ngoài là quyền lựa chọn và cơ quan Thuế không thu phí đối với việc hỗ trợ thủ tục.

Chuyển đổi số và AI tiếp tục là trọng tâm của ngành Thuế. Từ tháng 12/2025, hệ thống Chatbot AI được tích hợp trên eTax Mobile để hỗ trợ người nộp thuế. Từ tháng 7/2026, hệ thống được nâng cấp, hỗ trợ hộ kinh doanh lập tờ khai mẫu 01/CNKD bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Chatbot có thể cung cấp thông tin về nghĩa vụ thuế, hướng dẫn lập tờ khai và giải đáp các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn.

eTax Mobile cũng được bổ sung nhiều chức năng như cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh, phản hồi sai sót và tra cứu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Từ ngày 20/9, ứng dụng bổ sung tính năng xác nhận thông báo lệ phí trước bạ phương tiện; sau khi người dân xác nhận và nộp thuế, hồ sơ được chuyển tự động sang cơ quan Công an phục vụ cấp biển số.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy nhanh hoàn thuế GTGT, thu hồi nợ đọng, làm sạch mã số thuế, quản lý thương mại điện tử bằng dữ liệu và tăng cường quản lý rủi ro, đồng thời hoàn thiện các giải pháp xác định, bù trừ nghĩa vụ thuế theo thời gian thực và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ.