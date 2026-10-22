Hồn Việt trong nét bút

Xem các tác phẩm thư pháp trưng bày tại liên hoan.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các nhà văn hóa, nghệ nhân và nhà thư pháp đến từ các địa phương trên cả nước.

Liên hoan giới thiệu 31 tác phẩm thư pháp được tuyển chọn từ hơn 100 tác phẩm của nhiều tác giả, thể hiện nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ. Các tác phẩm góp phần giới thiệu nét đẹp của nghệ thuật thư pháp và những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng.

Nghệ nhân viết thư pháp tặng du khách tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, liên hoan là dịp tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học, phát huy các giá trị văn hóa tinh thần và đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ liên hoan còn có hoạt động trình diễn thư pháp, tọa đàm về sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới và phát huy sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế phục vụ du lịch. Học sinh, sinh viên và du khách cũng có cơ hội trải nghiệm viết thư pháp.

Liên hoan diễn ra đến ngày 26/10, tạo không gian giao lưu giữa các nghệ nhân, nhà thư pháp, đồng thời góp phần quảng bá nghệ thuật thư pháp và các giá trị văn hóa truyền thống của Huế.