Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: Gần 7.000 khán giả hội tụ tại Đồ Sơn

Sân khấu lấy cảm hứng từ lụa và chiếc lá

Với chủ đề "Miền hương sắc", chương trình dự kiến đón gần 7.000 khán giả, khép lại hành trình tuyển chọn, đào tạo và rèn luyện kéo dài nhiều tháng của 25 thí sinh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Phát biểu tại họp báo công bố Chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, đêm thi tại Hải Phòng không chỉ hướng tới tôn vinh nhan sắc mà còn là dịp hội tụ những sắc màu văn hóa, tài năng trẻ và khát vọng đẹp đẽ.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng, trong không gian ấy, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là một sự kiện tôn vinh nhan sắc, mà còn là cuộc hội ngộ của những sắc màu văn hóa, những tài năng trẻ và những khát vọng đẹp đẽ", ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban tổ chức, điều cuộc thi hướng tới không chỉ là hình ảnh một tân hoa hậu sau đêm đăng quang, mà còn là vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam có chiều sâu văn hóa, trí tuệ và trái tim biết rung động.

Tại họp báo, ban tổ chức công bố ý tưởng thiết kế sân khấu chung kết với thông điệp "Dệt di sản - Mở lối thanh xuân", phát triển từ hai hình tượng nghệ thuật chủ đạo là lụa và chiếc lá.

Nếu lụa gợi chiều dài văn hóa cùng những giá trị được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, chiếc lá tượng trưng cho tuổi trẻ, sức sống và khát vọng vươn lên. Hai hình tượng được kết hợp trong ngôn ngữ thiết kế hiện đại, lấy chất liệu văn hóa Việt Nam làm điểm tựa.

Trưởng Ban Tổ chức Phùng Công Sưởng cho biết thông điệp sân khấu năm nay "Dệt di sản - Mở lối thanh xuân".

Từ lõi trung tâm tượng trưng cho cội nguồn di sản, những dải lụa được cách điệu thành các lớp kiến trúc mở rộng về hai phía. Những chiếc lá xếp nối nhau tạo thành các cánh cửa, gợi những dấu mốc trưởng thành và cơ hội phía trước. Hình ảnh 25 thí sinh bước qua những cánh cửa cũng là điểm nhấn trong ý tưởng dàn dựng.

Được biết, sân khấu được xây dựng ngoài trời tại Quảng trường Danh Vọng, trong không gian ven biển Đồ Sơn. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn Trần Tú, chương trình kết hợp các phần thi với trình diễn thời trang và nghệ thuật. Ban tổ chức xác định 25 thí sinh là nhân vật trung tâm, các yếu tố âm nhạc, ánh sáng và chuyển cảnh được bố trí nhằm làm nổi bật phần thể hiện của từng người đẹp.

Theo định hướng dàn dựng, các thí sinh sẽ trải qua những phần trình diễn trọng tâm gồm áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và các màn đồng diễn. Ở chặng cuối, ban tổ chức dự kiến lần lượt lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử trước khi công bố hoa hậu, á hậu 1, á hậu 2 cùng các danh hiệu khác.

Vương miện, quyền trượng và hoa đăng quang mang thông điệp riêng

Một điểm đáng chú ý của đêm chung kết là phần thi ứng xử có sự đóng góp trực tiếp từ công chúng. Tính đến ngày 31/10, ban tổ chức đã nhận gần 4.000 câu hỏi từ hơn 3.000 người tham gia.

Các câu hỏi đề cập đến nhiều vấn đề như trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và khả năng hội nhập. Ban tổ chức tiếp nhận câu hỏi đến hết ngày 6/11, sau đó lựa chọn những nội dung phù hợp cho phần ứng xử của Top 5. Tác giả có câu hỏi được sử dụng sẽ nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết, thành phố xác định việc đăng cai Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là cơ hội tổ chức một sự kiện quy mô quốc gia, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cảng và khai thác tiềm năng du lịch sau hợp nhất. Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đã làm việc với Ban Tổ chức và các sở, ngành để rà soát công tác chuẩn bị; các phương án về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và y tế được triển khai với tinh thần hỗ trợ 24/7. Theo ông Bình, việc tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế là một trong những hướng đột phá trong phát triển du lịch Hải Phòng. Thành phố kỳ vọng thông qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh, hình ảnh Đồ Sơn, Hải Phòng và rộng hơn là Việt Nam với định hướng du lịch xanh, phát triển bền vững sẽ được lan tỏa tới du khách trong nước và quốc tế.

Cũng tại họp báo, ban tổ chức giới thiệu bộ vương miện và quyền trượng mang tên "Ngọc liên diệu nhật", được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.

Hoa sen gợi vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ, trong khi ánh dương thể hiện niềm tin, tinh thần hướng tới tương lai. Các chi tiết đá quý và trân châu được kết nối trong một chỉnh thể, thể hiện ý tưởng hội tụ những phẩm chất làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Theo ban tổ chức, vương miện ghi nhận danh hiệu cao nhất của cuộc thi, còn quyền trượng nhấn mạnh bản lĩnh và trách nhiệm của người được lựa chọn. Danh hiệu hoa hậu không chỉ là sự ghi nhận mà còn đi cùng kỳ vọng về việc tiếp tục học hỏi, rèn luyện, giữ gìn hình ảnh và tham gia các hoạt động xã hội thiết thực trong nhiệm kỳ. Bên cạnh bộ vương miện và quyền trượng, thiết kế hoa đăng quang cũng được giới thiệu.

Về quy mô khán giả, chương trình dự kiến phục vụ gần 7.000 người tại Quảng trường Danh Vọng, với khoảng 6.756 vé được phát hành theo phương án phối hợp với địa phương. Vé gồm bốn hạng Standard, Premium, VIP và VVIP, có mức giá lần lượt 1 triệu đồng, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng. Ban Tổ chức áp dụng chính sách giảm 30% giá vé cho học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng đáp ứng điều kiện.

Cùng ngắm nhan sắc Top 25 của Hoa hậu Việt Nam 2026: