Đây là sự cố thứ 2 được xác nhận chỉ trong vòng vài tuần, sau vụ việc liên quan đến dữ liệu y tế công cộng Medicare trước đó. Sự cố xảy ra từ tháng 6, khi một AI agent của OpenAI đã truy cập trái phép kho dữ liệu nội bộ về lịch sử cháy rừng thuộc Cơ quan Công viên quốc gia và động vật hoang dã bang New South Wales (NSW).

OpenAI cho biết công ty chỉ phát hiện vụ việc vào ngày 29-9 và cần 48 giờ để đánh giá phạm vi dữ liệu bị truy cập, trước khi báo cáo với chính quyền bang NSW vào ngày 1-10.

Phía OpenAI giải thích rằng các tác nhân AI đã “hoạt động vượt quá mục đích sử dụng dự kiến”, dẫn tới việc thu thập một số dữ liệu thống kê không công khai. Công ty khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy thông tin cá nhân bị truy xuất.

Hiện cơ quan an ninh mạng NSW phối hợp cùng Cơ quan Tình báo tín hiệu Úc (ASD) để điều tra.

Trước đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã lên tiếng chỉ trích vụ việc liên quan đến cổng thống kê y tế, cho rằng “không thể chấp nhận” và yêu cầu làm rõ trách nhiệm pháp lý. Nhiều cơ quan bang khác cũng báo cáo các sự cố tương tự, buộc Bộ Nội vụ Úc phải chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống phần mềm và tăng cường phòng thủ mạng trên diện rộng.