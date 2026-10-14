Khởi tố 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại karaoke HPT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn P. (SN 1980, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ), Trần Xuân T. (SN 1987, trú tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình), Bùi Đức H. (SN 1991, trú tại Hưng Yên) và Phùng Đức S. (SN 1997) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke HPT tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước đó, khoảng 3h ngày 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra cơ sở karaoke HPT tại tổ 32, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Cơ sở này do Nguyễn Văn P. và Trần Xuân T. làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 người có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy, trong đó có 2 chủ cơ sở. Công an thu giữ 1,7957 gam ma túy tổng hợp cùng 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế tại phòng hát.

Theo lời khai ban đầu, P. và T. cho rằng cơ sở đang sửa chữa, chưa hoạt động trở lại nên ít bị lực lượng chức năng chú ý. Hai người này đã bàn bạc với Bùi Đức H. và Phùng Đức S. để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.