Hơn 77% số thửa đất được tạo lập cơ sở dữ liệu

Họp BCĐ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an cùng Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy, tỉnh Sơn La xác định xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cả 75/75 xã, phường đã kiện toàn ban chỉ đạo và thành lập các tổ công tác chuyên trách.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh chốt mẫu số chuẩn cố định cấp xã gồm 1.995.168 thửa đất. Tổng số thửa đã tạo lập dữ liệu thuộc nhóm 1 và nhóm 2 đạt 1.539.662 thửa, chiếm 77,2% tổng số thửa toàn tỉnh. Trong đó, nhóm 1 đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đạt 1.216.363 thửa, chiếm 61,%. Riêng trong tháng 9, toàn tỉnh chuyển đổi thành công 89.495 thửa từ nhóm 3 sang nhóm 1 và 2.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi Trường phát biểu tại cuộc họp

Trên hệ thống CSDL quốc gia VNLIS, Sơn La đứng thứ 26/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ dữ liệu nhóm 1. Toàn tỉnh đã đồng bộ thành công về Trung ương 1.026.771 thửa đất, đạt 53,9%, trong đó 809.436 thửa bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống”.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới 75 xã, phường trong tỉnh

Các thành viên BCĐ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La

Tuy nhiên, theo đánh giá tiến độ vẫn gặp khó khăn lớn khi có khoảng chênh lệch hơn 512.000 thửa đất giữa hệ thống VBDLIS (Hệ thống thông tin đất đai vận hành tại địa phương) và VNLIS (Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia). Nguyên nhân do lỗi trùng đơn kê khai, vướng mắc mã định danh thửa đất thời kỳ đơn vị hành chính 3 cấp, sai lệch nguồn gốc cấp giấy hoặc dung lượng tệp quét hồ sơ vượt chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, tỷ lệ đo đạc bản đồ địa chính hệ tọa độ VN-2000 toàn tỉnh mới đạt 19,3%.

Đồng chí Nguyễn Thành Công giao nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ và các địa phương

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công biểu dương tinh thần chủ động của các địa phương, đặc biệt là các tổ lưu động xuống tận thôn, bản thu thập hồ sơ. Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương tập trung cao độ: rà soát chuẩn hóa dứt điểm nhóm 2; đẩy nhanh thu thập, số hóa các diện tích nhóm 3 còn lại; tháo gỡ triệt để các rào cản kỹ thuật để đồng bộ dữ liệu lên hệ thống Trung ương, phấn đấu hoàn thành toàn diện CSDL đất đai trong năm 2026./.