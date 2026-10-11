Tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành dự án kè suối Nung trong tháng 12/2026

Với người dân tổ dân phố Sà Rèn, phường Trung Tâm, mỗi mùa mưa lũ đến lại thêm nỗi lo sạt lở bờ suối Nung, đe dọa đời sống và sản xuất. Vì vậy, dự án kè chống sạt lở dài hơn 1 km, tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng được triển khai chính là giải pháp thiết thực bảo vệ an toàn cho người dân mỗi khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về.

Dự án kè chống sạt lở bờ suối Nung có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân Tổ dân phố Sà Rèn, phường Trung Tâm.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu ấy, dự án phải tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng khi một số hộ dân còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với đất đai, cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng. Những vướng mắc này đặt ra yêu cầu chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải kiên trì tuyên truyền, giải thích, tạo sự đồng thuận, nhất là khi thời gian thi công chỉ trong khoảng 3 tháng.

Người dân tổ dân phố Sà Rèn chặt cây, bàn giao đất để triển khai Dự án.

Ông Lò Văn Quyền - Tổ trưởng Tổ dân phố Sà Rèn, phường Trung Tâm cho biết, tổ dân phố đã trao đổi với 11 hộ dân bị ảnh hưởng, vận động bà con chia sẻ, đồng hành cùng Nhà nước để sớm triển khai công trình. Khi hiểu rõ ý nghĩa của tuyến kè đối với an toàn dân cư và sự phát triển lâu dài của địa phương, đến nay tất cả các hộ dân đã đồng thuận nhường đất sản xuất cho dự án, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Tại khu vực dự án, gia đình ông Hoàng Văn Tâm đã chủ động chặt bỏ cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng. Với ông, lợi ích lâu dài của công trình quan trọng hơn những thiệt thòi trước mắt, bởi tuyến kè hoàn thành sẽ giúp người dân yên tâm hơn trước nguy cơ sạt lở, đồng thời góp phần tạo cảnh quan cho phát triển du lịch cộng đồng.

Hiểu rõ lợi ích của Dự án mang lại, ông Hoàng Văn Tâm tổ dân phố Sà Rèn đã chủ động chặt bỏ cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng.

Khởi công từ giữa tháng 9, dự án kè suối Nung đang chịu áp lực lớn về tiến độ khi phải hoàn thành tuyến kè dài hơn 1 km ngay trong tháng 12/2026, trong khi việc thi công ven suối luôn tiềm ẩn nguy cơ lũ bất ngờ từ thượng nguồn.

Để đảm bảo tiến độ, Công ty Linh Huy Hoàng, thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời tổ chức đào móng tại những vị trí đủ điều kiện. Máy móc, nhân lực được tập trung để triển khai các hạng mục theo trình tự, từ đào móng, đắp đê quây, nắn dòng đến thi công mái kè.

Nhà thầu đang triển khai thi công hạng mục đê quây, nắn dòng và đường công vụ phục vụ dự án.

Song song với thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh thường xuyên bám hiện trường, phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc phát sinh, yêu cầu nhà thầu chủ động phương án thi công phù hợp thực tế. Với phương châm “mặt bằng đến đâu, thi công đến đó”, các hạng mục được tổ chức triển khai chặt chẽ nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công các hạng mục, quyết tâm hoàn thành dự án trong thời gian 3 tháng.

Bên cạnh việc tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, đơn vị thi công chú trọng các biện pháp bảo vệ công trình trước nguy cơ lũ bất ngờ từ thượng nguồn; đồng thời chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người lao động, thiết bị và chất lượng công trình trong suốt quá trình thi công.

Sau khi hoàn thành Kè suối Nung sẽ được kết nối với kè suối Thia, góp phần chỉnh trang hạ tầng và tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng cho địa phương.

Sau khi hoàn thành, tuyến kè suối Nung sẽ kết nối với hệ thống kè suối Thia, góp phần bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất trước nguy cơ sạt lở, đồng thời chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại phường Trung Tâm.