TP.HCM thúc đẩy kết nối giao thông đa phương thức

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị liên quan.

Tại chương trình, cử tri đề nghị thành phố đánh giá toàn diện thực trạng phát triển các loại hình giao thông, xác định những lĩnh vực chưa được đầu tư tương xứng để ưu tiên nguồn lực, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải.

Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến hiệu quả khai thác tuyến Metro số 1, khả năng kết nối với xe buýt, phương tiện cá nhân và hạ tầng phục vụ hành khách.

Thành phố cũng được đề nghị làm rõ phương án huy động vốn, nghiên cứu khai thác giá trị gia tăng từ đất đai tại các khu vực hưởng lợi từ những dự án đường bộ, cầu và công trình hạ tầng.

Tháo gỡ điểm nghẽn giao thông

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm, thành phố có lợi thế phát triển nhiều loại hình vận tải như đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và cảng biển.

Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 42 triệu lượt hành khách mỗi năm, chiếm khoảng 37% lượng hành khách hàng không cả nước. Hệ thống cảng biển thành phố đảm nhận khoảng 65% sản lượng hàng hóa thông qua container của cả nước.

Tuy nhiên, áp lực giao thông ngày càng tăng, quỹ đất dành cho hạ tầng còn hạn chế, trong khi sự kết nối giữa các phương thức vận tải chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề cần được giải quyết để nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống giao thông.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Ông Trần Quang Lâm cho rằng, thành phố cần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và giao thông nhằm tạo thêm nguồn vốn đầu tư hạ tầng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt nhận định, việc chuẩn bị quỹ đất sạch dọc các tuyến vành đai, trục giao thông liên vùng và khu vực quanh nhà ga đường sắt đô thị sẽ tạo thuận lợi cho việc triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Thông qua mô hình này, thành phố có thể khai thác giá trị gia tăng từ đất đai để tái đầu tư cho các công trình hạ tầng.

Tuy nhiên, quá trình khai thác nguồn lực đất đai phải gắn với việc bảo đảm quyền lợi của người dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Quy hoạch cần được chuẩn bị đồng bộ, minh bạch, hạn chế đầu cơ và tạo điều kiện để người dân tại các khu vực chịu tác động ổn định cuộc sống.

Hoàn thiện kết nối, nâng cao hiệu quả đầu tư

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết, kể từ khi vận hành thương mại ngày 22/12/2024, tuyến metro số 1 đã phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách. Riêng 9 tháng năm 2026, tuyến vận chuyển hơn 18 triệu lượt, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Mạng lưới xe buýt kết nối các nhà ga được mở rộng, cùng với việc bổ sung các điểm giữ xe, taxi, xe công nghệ và xe đạp công cộng. Dù vậy, việc tiếp cận nhà ga tại một số khu vực vẫn chưa thuận tiện, ảnh hưởng đến khả năng thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.

Để cải thiện tình hình, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối nhà ga, bố trí các điểm đón, trả khách thuận tiện và phát triển phương thức di chuyển phù hợp cho chặng đầu, chặng cuối.

Mạng lưới xe buýt kết nối các nhà ga đã được mở rộng phục vụ người dân.

Việc tích hợp vé giữa xe buýt, Metro và các loại hình vận tải khác, đồng thời ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành cũng góp phần rút ngắn thời gian chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh, phát triển giao thông đa phương thức không chỉ dừng ở việc xây dựng thêm công trình mà quan trọng là tổ chức, kết nối đồng bộ các loại hình vận tải, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển không gian đô thị.

Theo bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, thành phố cần xác định rõ trọng tâm đầu tư, tránh dàn trải nguồn vốn, ưu tiên những công trình giải quyết điểm nghẽn và tăng cường kết nối liên vùng, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics cùng các khu vực có tiềm năng phát triển mới.

TP.HCM tăng kết nối giao thông công cộng.

Nguồn lực thực hiện cần được huy động từ ngân sách Nhà nước, vốn xã hội hóa và quỹ đất thông qua mô hình TOD. Việc triển khai phải được nghiên cứu bài bản, tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 tạo thêm cơ sở pháp lý để TP.HCM chủ động huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt, công trình ngầm và logistics.

Thời gian tới, HĐND TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP.HCM cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, giám sát quá trình thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.