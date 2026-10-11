Phường Cầu Giấy tập huấn vận hành 'Bản sao số', từng bước quản lý đô thị bằng dữ liệu số

Tại buổi tập huấn, cán bộ được hướng dẫn cách đăng nhập, tìm kiếm thông tin trên bản đồ, lựa chọn các lớp dữ liệu cần xem, tra cứu hồ sơ và cập nhật thông tin theo quyền được cấp.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, nền tảng được xây dựng nhằm hình thành kho dữ liệu dùng chung, giúp các cơ quan, đơn vị tra cứu, khai thác và chia sẻ thông tin thuận tiện hơn.

“Điểm quan trọng là hệ thống từng bước chuyển phương thức quản lý từ hồ sơ, thông tin phân tán sang quản lý dựa trên dữ liệu, trong đó có cả dữ liệu không gian 2D, 3D và dữ liệu chuyên ngành. Khi được cập nhật thường xuyên, chính xác, Bản sao số sẽ hỗ trợ cán bộ trong công tác quản lý, điều hành, theo dõi hiện trạng và đưa ra quyết định”, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Cán bộ Phường Cầu Giấy tham gia tập huấn, thực hành khai thác và vận hành nền tảng Bản sao số. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, nền tảng được triển khai trên toàn bộ địa giới hành chính phường Cầu Giấy. Phạm vi dữ liệu bao gồm khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các khu vực quy hoạch và những đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Ngoài bản đồ hai chiều và mô hình ba chiều, hệ thống tích hợp dữ liệu về đất đai, địa chính, quy hoạch, cấp phép xây dựng, hạ tầng, giao thông và kinh tế - xã hội. Người sử dụng có thể lựa chọn từng nhóm thông tin để tra cứu theo nhu cầu công việc. Mô hình ba chiều giúp thể hiện rõ hơn hình dáng, vị trí công trình và cảnh quan đô thị, đồng thời hỗ trợ xem xét các phương án quy hoạch, phát triển hạ tầng.

Ông Trần Hoàng Nam, phụ trách nền tảng Bản sao số phường Cầu Giấy, cho biết khối lượng dữ liệu cần thu thập rất lớn, thuộc bốn nhóm: Đảng, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Riêng công đoạn thu thập dữ liệu kéo dài 50 ngày trong tổng thời gian hơn 70 ngày xây dựng hệ thống.

Theo báo cáo tổng kết, đơn vị tư vấn đã thu thập, hoàn thiện dữ liệu và các chức năng phục vụ nghiệp vụ quản lý của bốn nhóm này. Với dữ liệu đô thị, cán bộ có thể tra cứu theo số tờ, số thửa cũ và mới; xem bản đồ hai chiều, mô hình ba chiều; đo khoảng cách, chiều cao, diện tích trực tiếp trên bản đồ và khai thác hồ sơ cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng.

Cán bộ thực hành tra cứu dữ liệu trên bản đồ số Phường Cầu Giấy. Ảnh: PV

Trong từng lĩnh vực, Phòng Văn hóa - Xã hội có thể khai thác thông tin về trường học, cơ sở y tế và các cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Nhóm dữ liệu kinh tế phục vụ tra cứu hộ kinh doanh, chợ, siêu thị, điểm dịch vụ. Nhóm dữ liệu hạ tầng, đô thị hỗ trợ quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, giao thông, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và môi trường.

Theo thiết kế, nền tảng còn hướng tới hỗ trợ mô phỏng các tình huống như ùn tắc giao thông, ngập lụt, biến động dân số. Việc kết hợp bản đồ số, mô hình ba chiều, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mô phỏng được kỳ vọng cung cấp thêm công cụ phân tích, dự báo cho chính quyền.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, hiệu quả của Bản sao số phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dữ liệu và việc cập nhật trong quá trình vận hành. Các đơn vị đầu mối cần thường xuyên rà soát, bổ sung thông tin, nhất là những lĩnh vực có nhiều biến động như quy hoạch, đất đai, xây dựng và hạ tầng.

Anh Trần Hoàng Nam, phụ trách nền tảng Bản sao số Phường Cầu Giấy, giới thiệu và hướng dẫn cán bộ khai thác, vận hành hệ thống. Ảnh: PV

Quy chế vận hành yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm về dữ liệu thuộc lĩnh vực mình quản lý. Thông tin phải được cập nhật định kỳ ít nhất mỗi tháng và cập nhật ngay khi có thay đổi, để hệ thống phản ánh sát tình hình thực tế.

Thời gian tới, phường tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nghiên cứu các chức năng để từng bước công khai những dữ liệu đủ điều kiện cho người dân khai thác.