Ba Lan điều tra âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng

Người phát ngôn Cơ quan An ninh nội bộ Ba Lan (ABW) Jacek Dobrzyński tuyên bố: “Chúng ta đang nói về những lời đe dọa nhắm vào những người quan trọng nhất trong nước... Thông tin này rất nghiêm trọng và đáng tin cậy nên chúng tôi quyết định chia sẻ với các bạn ngay bây giờ...”.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: AP

Ông Dobrzyński không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về âm mưu ám sát cũng như nguồn tin cảnh báo, song cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi các cơ quan an ninh tiến hành điều tra vụ việc.