Ba Lan điều tra âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng
Trang tin NFP của Ba Lan ngày 11-10 đưa tin, các cơ quan an ninh nước này đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau khi nhận được thông tin "đáng tin cậy" cho thấy "xác suất cao" xảy ra một âm mưu ám sát nhằm vào Thủ tướng Donald Tusk và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz.
Người phát ngôn Cơ quan An ninh nội bộ Ba Lan (ABW) Jacek Dobrzyński tuyên bố: “Chúng ta đang nói về những lời đe dọa nhắm vào những người quan trọng nhất trong nước... Thông tin này rất nghiêm trọng và đáng tin cậy nên chúng tôi quyết định chia sẻ với các bạn ngay bây giờ...”.
Ông Dobrzyński không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về âm mưu ám sát cũng như nguồn tin cảnh báo, song cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi các cơ quan an ninh tiến hành điều tra vụ việc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/ba-lan-dieu-tra-am-muu-am-sat-thu-tuong-va-bo-truong-quoc-phong-1060274