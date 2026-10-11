Hà Tĩnh: Đẩy nhanh công trình mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, giải 'cơn khát' cho người dân

Hàng nghìn hộ dân mòn mỏi chờ dự án nước sạch

Ngày 11/10, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Ngô Đức Tài, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết địa phương đã hoàn thành phương án giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Nhà máy nước Cổ Đạm với tổng vốn đầu tư hơn 58 tỷ đồng.

Hàng nghìn người dân tại xã Cổ Đạm vẫn chưa được sử dụng nước sạch.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, thuộc nhóm dự án đầu tư có sử dụng đất trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt. Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng nhà máy nước công suất 3.500 m³/ngày đêm, đồng thời dự phòng nâng công suất lên 5.000 m³/ngày đêm khi cần thiết. Hệ thống mạng lưới truyền dẫn được đầu tư theo quy mô 5.000 m³/ngày đêm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân địa phương.

"UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước Cổ Đạm từ cuối năm 2025, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thể khởi công xây dựng. Địa phương rất kỳ vọng dự án nước sạch sớm được triển khai, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sạch kéo dài nhiều năm qua, góp phần đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng nghìn hộ dân địa phương", ông Tài cho hay.

Thậm chí, tại thôn Lâm Phú Thịnh nằm sát cạnh nghĩa trang đang khiến người dân lo lắng về nguồn nước.

Nhiều hộ dân không thể sử dụng trực tiếp nguồn nước ngầm vì chất lượng nước quá kém.

Theo đại diện phòng Kinh tế xã Cổ Đạm, toàn xã hiện có hơn 8.000 hộ dân nhưng chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung phục vụ người dân. Người dân phải sử dụng giếng khoan do chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung.

Tình trạng thiếu nước sạch kéo dài nhiều năm khiến đời sống người dân ở những vùng có địa hình đặc thù gặp nhiều khó khăn. Điển hình như tại thôn Lâm Phú Thịnh, xã Cổ Đạm, khu dân cư này nằm sát cạnh nghĩa trang nên tiềm ẩn nguy cơ nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, nhiễm phèn.

Ông Hoàng Thanh Chương (SN 1958) cho biết: "Gia đình sống gần nghĩa trang nên luôn lo ngại nguồn nước ngầm bị ô nhiễm. Chúng tôi phải dùng máy lọc qua nhiều lần mới dám dùng. Vì vậy, khi nghe tin dự án nước sạch thì ai cũng mừng, nhưng hiện nay vẫn chưa thấy xây dựng".

Mở rộng mạng lưới hệ thống cấp nước sinh hoạt về phục vụ người dân

Tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 81.462/293.534 hộ dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn từ công trình tập trung (đạt 27,75%). Trong đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đang phục vụ trên 41.300 hộ, với thêm 10.256 hộ được đấu nối từ đầu năm 2026.

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh triển khai lắp đặt hệ thống nước sạch về phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Mậu Đại, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh cho biết, giai đoạn 2022 - 2025, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành 7 dự án mở rộng, nâng cấp mạng lưới cấp nước sạch nông thôn; tiếp nhận, vận hành 4 công trình và mạng lưới cấp nước.

Nhờ đó, đến đầu năm 2026, số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ các công trình do trung tâm quản lý đã tăng lên hơn 41.300 hộ, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả chủ trương "nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người".

Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống ống dẫn và trạm xử lý ở các vùng nông thôn, miền núi đòi hỏi kinh phí rất cao. Trong khi mật độ dân cư nông thôn thưa thớt, dẫn đến suất đầu tư trên mỗi hộ gia đình ở mức cao. Thêm vào đó, việc biến đổi khí hậu gây ô nhiễm, suy giảm nguồn nước thô và hạ tầng cũ xuống cấp cũng là những rào cản rất lớn.

Việc mở rộng mạng lưới từ công trình cấp nước sạch tập trung hiện có tại Hà Tĩnh sẽ mở rộng nhanh phạm vi và số hộ được tiếp cận nước sạch.

Để tháo gỡ việc này, mới đây, Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết. Trong đó, phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 609,303 tỷ đồng để thực hiện 13 công trình mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tập trung và phân bổ cho cấp xã 539,377 tỷ đồng.

Việc ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ để đầu tư các công trình cấp nước sạch, trong đó ưu tiên mở rộng mạng lưới, đấu nối từ các công trình cấp nước tập trung hiện có sẽ phát huy công suất và hiệu quả các công trình, góp phần hoàn thành mục tiêu cấp nước sạch nông thôn đến năm 2030.