Chùa Hạc Thành, Câu lạc bộ Mái ấm yêu thương khởi công xây dựng, bàn giao nhà tình thương

Tham dự buổi lễ khởi công có Đại đức Thích Nguyên Bảo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Bạch Hạc; ông Mai Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hạc Thành; cùng đại diện chính quyền và cấp ủy địa phương.

Tại buổi lễ, chùa Bạch Hạc đã hỗ trợ 80 triệu đồng tiền mặt và 20.000 viên gạch trị giá 30 triệu đồng đến hộ gia đình bà Đặng Thị Nga, trú tại số 18/221 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, góp phần giúp gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống.

Quảng Đạo

* Ngày 7-10, Câu lạc bộ Mái ấm yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.Đồng Nai do Đại đức Thích Giác Đạo, viện chủ chùa Thanh Lâm (phường Tân Khai) làm Chủ nhiệm đã phối hợp chính quyền xã Tân Hưng tổ chức bàn giao căn nhà tình thương đến gia đình anh Điểu Dũng.

Đại diện chính quyền, Câu lạc bộ Mái ấm yêu thương bàn giao nhà cho gia đình

Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Thánh Trí, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, trụ trì chùa Pháp Huyền; Sư cô Thích nữ Tín Lạc, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, trụ trì chùa Thanh Lâm; ông Nguyễn Vũ Tiến, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng; ông Lê Viết Truyền, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng các thành viên Câu lạc bộ.

Sau gần hai tháng thi công, căn nhà cấp 4 có diện tích 75 m² của gia đình anh Điểu Dũng đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng. Tổng số tiền xây dựng là 110 triệu đồng, trong đó Câu lạc bộ Mái ấm yêu thương hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đóng góp 30 triệu đồng.

Được biết, đây là căn nhà tình thương thứ 14 do Câu lạc bộ Mái ấm yêu thương vận động và xây dựng dành cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Hoạt động được thực hiện hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và hưởng ứng chương trình “500 ngày đêm” của TP.Đồng Nai.