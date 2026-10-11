Tại sao chúng ta gặp khó khăn trong việc buông bỏ mọi thứ?

Knowledge Channel e, chương trình của kênh EBS1 (Hàn Quốc) đã đi sâu tìm hiểu tâm lý đằng sau việc không nỡ vứt bỏ đồ đạc trong một xã hội hiện đại vốn đề cao lối sống gọn gàng, ngăn nắp.

Khi "lối sống tối giản" ngày càng thu hút sự chú ý, việc loại bỏ những món đồ không cần thiết và sắp xếp lại không gian sống đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, vẫn có những người giữ lại các thiết bị cũ hoặc vật dụng gia đình không còn sử dụng trong suốt thời gian dài. Sự khác biệt về quan điểm giữa các thế hệ thường nảy sinh, đặc biệt là khi dọn dẹp những món đồ mà cha mẹ để lại. Trong khi một bên ưu tiên việc tối ưu hóa không gian, thì bên kia lại có những lý do cá nhân khiến họ khó lòng buông bỏ đồ đạc của mình.

Ngay cả khi một món đồ đã không còn công năng sử dụng, nó vẫn có thể là cầu nối gợi lại những ký ức. Những vật dụng gắn liền với các giai đoạn cụ thể hoặc đồ đạc được lưu giữ lâu năm thường đan xen với những trải nghiệm, các mối quan hệ và câu chuyện cuộc đời của mỗi người. Do đó, việc vứt bỏ những món đồ này không chỉ đơn thuần là giải phóng không gian vật lý, mà còn giống như việc nhìn lại và sắp xếp lại quãng thời gian đã sống.

Chương trình cũng chỉ ra những khó khăn mà người trung niên và cao tuổi thường gặp phải khi cố gắng dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Chương trình giải thích rằng, khi con người lớn tuổi hơn, những trải nghiệm và ký ức tích lũy cũng nhiều lên, có thể làm gia tăng giá trị tinh thần mà họ dành cho đồ đạc của mình. Tuy nhiên, lý do giữ lại đồ đạc ở mỗi người là khác nhau, và không phải thói quen giữ đồ nào cũng xuất phát từ cùng một nguyên nhân.

Knowledge Channel e cũnglàm rõ lý do tại sao giá trị của việc sở hữu không thể chỉ được đánh giá dựa trên công năng của món đồ. Trong kỷ nguyên đề cao sự ngăn nắp và lối sống tối giản, chương trình nhìn nhận hành động giữ lại đồ cũ qua lăng kính của ký ức và trải nghiệm cá nhân.