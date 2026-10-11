Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh tham vấn 4 dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai

Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Tham gia góp ý đối với dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển; chính sách phát triển hàng hải và đường thủy; quản lý giá dịch vụ tại cảng, bến; cải cách thủ tục cấp phép thực hiện các dự án nạo vét luồng, tuyến. Bên cạnh đó, là các cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp đóng tàu và quy định về đầu tư, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa.

Từ thực tiễn Quảng Ninh, địa phương có hệ thống cảng biển, các tuyến vận tải thủy, hoạt động đóng tàu và dịch vụ logistics phát triển, các đại biểu quan tâm đến việc hoàn thiện chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, khai thác hạ tầng và hoạt động vận tải. Đặc biệt, các quy định về nạo vét luồng hàng hải, quản lý giá dịch vụ cảng biển, xử lý hàng hóa tồn đọng và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đóng tàu cần bảo đảm tính rõ ràng, khả thi, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Với 3 dự án luật còn lại, các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường liên kết giữa văn hóa với các ngành kinh tế; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, công khai, minh bạch và giám sát tại cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, tháo gỡ những bất cập trong quản lý, phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: các dự án luật được tham vấn có tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực phát triển của Quảng Ninh; đặc biệt, là kinh tế biển, văn hóa, du lịch và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đoàn ĐBQH thành phố sẽ nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị, tập trung vào những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực tiễn để tham gia đóng góp hoàn thiện các dự án luật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.