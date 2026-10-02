Học tập suốt đời

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Sau khi tỉnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Khuyến học tỉnh đã rà soát, hướng dẫn 124/124 xã, phường kiện toàn tổ chức. Nhờ vậy, hoạt động khuyến học ở cơ sở được duy trì liên tục, không bị gián đoạn dù nhiều địa bàn thay đổi về địa giới, nhân sự. Hiện nay, hệ thống khuyến học đã phủ 100% xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố, trường học, cơ quan và dòng họ. Toàn tỉnh có 3.802 chi hội với 581.960 hội viên, đạt 31,2% dân số.

Triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 239/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030, các mô hình học tập ở Tuyên Quang có kết quả rõ nét, toàn tỉnh có 322.425 gia đình học tập, đạt 71,70%; 509 dòng họ học tập, đạt 67%; 2.568 thôn, tổ dân phố học tập, đạt 68%.

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó xã Bình Ca.

Ở tổ dân phố Ngòi, phường Mỹ Lâm gia đình ông Phạm Văn Toàn, 76 tuổi là một ví dụ. Dòng họ Phạm ở Mỹ Bằng hiện có 33 hộ với hơn 130 nhân khẩu. Suốt 15 năm qua, dòng họ duy trì đều đặn công tác khuyến học, khuyến tài, coi đây là cách tiếp nối truyền thống học tập, động viên con cháu trở thành người có ích cho xã hội. Trong đó, Quỹ khuyến học, khuyến tài được con cháu tích cực ủng hộ. Anh Toàn cho biết: Truyền thống học tập đã được nuôi dưỡng từ thời ông cha nên nói đến việc học, ai cũng coi là quan trọng và sẵn sàng đóng góp. Ngoài mức quy định, nhiều hộ có điều kiện còn tự nguyện đóng thêm.

Hằng năm, từ nguồn quỹ này, cháu nào học tốt đều được khen thưởng với mức 50, 100, 200 nghìn đồng. Số tiền không lớn nhưng giúp các cháu vui, tự hào và có thêm động lực phấn đấu. Mỗi dịp lễ truyền thống, con cháu lại quây quần kể chuyện gia đình, để những cháu học giỏi, đỗ đạt ở các trường danh tiếng chia sẻ kinh nghiệm với các em nhỏ.

Em Trần Sỹ Nguyên, con bà Phạm Thị Nụ, giành Huy chương Vàng kỳ thi Toán học quốc tế năm 2019, hiện đang là sinh viên Đại học Bách khoa. Em Phạm Đức Hoàng, Phạm Hồng Nhung là sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Em Phạm Quang Trường, Phạm Ngọc Mai nhiều năm liền là học sinh giỏi bậc THPT, hiện đang là sinh viên học tập tại Hà Nội. Các em nhỏ như Phạm Khánh Ly, Phạm Đức Mạnh, Tăng Nhật Tiến, đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Dòng họ hiện có 12 người công tác trong quân đội, trong đó có người mang hàm Đại tá, Trung tá. Đến nay, 100% con cháu đến tuổi đều được đến trường, không có người mắc tệ nạn xã hội, không còn hộ nghèo.

Cùng với gia đình ông Toàn, gia đình ông Hoàng Văn Nghị, xã Xuân Giang; ông Nguyễn Xuân Vui, ông Triệu Văn Chân thôn Luông, xã Thượng Nông; ông Vũ Phương Đông, xã Yên Nguyên hay dòng họ Hoàng thôn Tân Lập xã Tân Trào; dòng họ Dương tỉnh Tuyên Quang, dòng họ Hoàng xã Bắc Quang, dòng họ Vũ tỉnh Tuyên Quang... cũng được các chi hội nêu làm điển hình. Họ là "hạt nhân" để nhiều hộ dân xung quanh học hỏi cách làm ăn, cách khuyến khích con em học tập.

Nâng bước hiếu học vùng khó

Trong 5 năm qua, Quỹ Khuyến học tỉnh đã trao học bổng "Tân Trào tiếp sức đến trường" cho 250 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 600 triệu đồng, bình quân 2,4 triệu đồng mỗi suất. Quỹ cũng trao hơn 2.000 suất học bổng vượt khó, trị giá trên 2 tỷ đồng, và hỗ trợ đột xuất hơn 2,5 tỷ đồng cho các trường học, học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn.

Hội đã phối hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp triển khai các chương trình dài hạn như: Tập đoàn Viettel hỗ trợ học bổng "Vì em hiếu học" trị giá 6,4 tỷ đồng; Quỹ Hy vọng (Tập đoàn FPT) đầu tư phòng học, nhà vệ sinh, thư viện cho các trường vùng khó, tổng kinh phí trên 12,2 tỷ đồng; Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao học bổng hơn 1,2 tỷ đồng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn...

Em Chúc Thị Huyền, dân tộc Dao, xã Thượng Nông vừa tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết: Em là một trong những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường” do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức. Đây thực sự là “món quà” hết sức ý nghĩa vì đã hỗ trợ em từ khi mới bước vào môi trường học tập mới còn nhiều khó khăn. Đó là sự động viên rất lớn giúp em nỗ lực vươn lên để đạt được kết quả học tập tốt nhất.

Xây dựng xã hội học tập bền vững

Hội Khuyến học tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”...

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm ban hành các chương trình, kế hoạch về phát triển khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập một cách kịp thời, hiệu quả. Từ đó kêu gọi, huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời có giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng, tạo môi trường học tập thuận lợi cho mọi người dân; tiếp tục duy trì các hoạt động trao học bổng, hỗ trợ, tiếp sức đến trường đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Thông qua đó, lan tỏa trong phong trào khuyến học, khuyến tài và huy động toàn xã hội cùng tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.