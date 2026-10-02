Trường Đại học Thủ Dầu Một có tân Hiệu trưởng

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (trái) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho PGS.TS. Lê Tuấn Anh. Ảnh: TDMU.

Ngày 2/10, UBND TPHCM tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Lê Tuấn Anh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một.

PGS.TS. Lê Tuấn Anh sinh năm 1974, có trình độ cử nhân Công nghệ thông tin, tiến sĩ Kỹ thuật máy tính. Năm 2016, ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Ông từng giữ các chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương (cũ).

Từ tháng 3/2025, ông Lê Tuấn Anh được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ Dầu Một, sau đó được phân công làm Bí thư Đảng ủy trường.

Trên cương vị Hiệu trưởng, PGS.TS. Lê Tuấn Anh sẽ cùng Đảng ủy và tập thể nhà trường triển khai các nhiệm vụ phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và kỹ thuật được xác định là hướng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng PGS.TS Lê Tuấn Anh. Ảnh: TDMU.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, việc kiện toàn lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục và đào tạo cả nước đang triển khai các nhiệm vụ phát triển gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết với doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng, với việc đảm nhiệm đồng thời cương vị Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng, PGS.TS. Lê Tuấn Anh sẽ cùng tập thể lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và định hướng phát triển trường trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Giáo dục và đào tạo.

Ngoài Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Tuấn Anh, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủ Dầu Một hiện có các Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Ngô Hồng Điệp, TS. Bùi Thanh Khiết và ThS. Vương Thế Hùng.

Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập năm 2009, là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TPHCM. Trường phát triển theo định hướng ứng dụng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực từ trình độ đại học đến sau đại học. Hiện trường có 51 ngành đào tạo đại học chính quy, 12 ngành đào tạo thạc sĩ và 1 ngành đào tạo tiến sĩ. Năm 2026, Trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh đạt 100%, trong đó khoảng 30% sinh viên lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEM. Từ tháng 7/2026, Trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cơ chế tự chủ đại học nhóm 1, tạo điều kiện để nhà trường chủ động trong tổ chức, quản trị và triển khai các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.