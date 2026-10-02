Tuyên Quang có 2 nhà giáo tiêu biểu được chọn tuyên dương 'Chia sẻ cùng thầy cô'

Hai nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng Thầy cô” năm 2026.

Từ 190 đề cử do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 32 tỉnh, thành phố giới thiệu, Hội đồng xét chọn đã chọn ra 34 thầy cô xuất sắc nhất để tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội.

Hai đại diện của tỉnh Tuyên Quang là cô Đoàn Thị Phương Thảo, Trường Tiểu học & THCS Yên Minh, xã Yên Minh và cô Nguyễn Thị Hoa, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đồng Yên, xã Đồng Tâm. Đây đều là những nhà giáo đã có nhiều năm công tác, tận tụy gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tại các địa bàn vùng cao còn nhiều gian khó.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức với thông điệp: Lớp học reo vui. Hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân và cổ vũ các thầy cô giáo tiêu biểu công tác lâu năm tại các trường, điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Lễ tuyên dương cấp Quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 11/2026 tại Thủ đô Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.