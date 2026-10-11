TPHCM mời người dân cầm hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, lễ viếng, truy điệu dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 14-10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng).

Trước đó, lúc 7 giờ 30 cùng ngày, thành phố tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Tối 13-10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” diễn ra lúc 19 giờ tại đây.

Các lực lượng luyện tập các nghi thức trong lễ truy điệu

Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để an táng. Đợt đầu dự kiến xuất phát lúc 8 giờ 45. Các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày ngày 14-10.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng - đường Trường Sơn - đường Cách Mạng Tháng Tám - vòng xoay Dân Chủ - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Quãng đường di chuyển khoảng 26km. Thời gian và lộ trình có thể điều chỉnh theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông.

Các lực lượng luyện tập nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ ra xe

Tổng số hài cốt được an táng là 731, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày, với các nghi thức đón đoàn xe, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM trân trọng mời người dân sinh sống dọc tuyến đường đoàn xe đi qua thuộc 11 phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình, ra đứng tại vỉa hè, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ. Việc tiễn đưa cần đảm bảo trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự hoặc ảnh hưởng đến giao thông.

Các lực lượng luyện tập nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ ra xe di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

Sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chương trình lễ viếng, truy điệu được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM từ 8 đến 10 giờ ngày 14-10.