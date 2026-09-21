Hát Môn duy trì tuyến đường 'ba nhất'

Tuyến đường Tam Thuấn - Thanh Đa - đền Hát Môn đang được xã Hát Môn (Hà Nội) xây dựng mô hình tuyến đường "Ba Nhất". Ảnh: NM

Thường xuyên ra quân, giữ đường thông thoáng

Những ngày cuối tuần vừa qua, Công an xã Hát Môn phối hợp với Đoàn Thanh niên, lực lượng an ninh cơ sở và nhân dân tổ chức ra quân vệ sinh tuyến đường từ cầu 7 vào đền Hát Môn. Các lực lượng tập trung quét dọn, thu gom rác thải, xử lý vật liệu xây dựng rơi vãi trên mặt đường, góp phần bảo đảm tuyến đường sạch sẽ, thông thoáng, thuận tiện cho người dân đi lại.

Trong quá trình ra quân, lực lượng Công an xã kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân sinh sống dọc tuyến nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan và trật tự công cộng. Người dân được vận động không để vật liệu xây dựng, hàng hóa, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không đổ rác, nước thải ra khu vực giao thông; chủ động vệ sinh phần đường, vỉa hè trước nhà.

Đây là những nội dung cụ thể hóa tiêu chí “vệ sinh môi trường sạch đẹp nhất” của mô hình. Theo kế hoạch của UBND xã Hát Môn, tuyến đường phải được duy trì khang trang, sạch sẽ, không có rác thải tồn đọng; rác sinh hoạt được tập kết, xử lý đúng giờ, đúng nơi quy định. Định kỳ hằng tuần, các lực lượng tổ chức vệ sinh, thu gom rác; đồng thời vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”.

Việc thu gom vật liệu xây dựng, đất đá rơi vãi cũng được chú trọng bởi đây không chỉ là vấn đề mỹ quan mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông. Những vật liệu này nếu để lâu trên mặt đường có thể cản trở phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các khu vực có đông người và phương tiện qua lại.

Công an xã Hát Môn ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường "Ba nhất". Ảnh: HM

Cùng với vệ sinh môi trường, xã Hát Môn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Theo yêu cầu của mô hình, tuyến đường không để xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông; không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, sửa chữa phương tiện hoặc tập kết vật liệu.

Huy động cộng đồng duy trì “ba nhất”

Mô hình “Tuyến đường ba nhất về trật tự, an toàn giao thông” được xã Hát Môn triển khai trên tuyến Tam Thuấn - Thanh Đa - đền Hát Môn, thuộc thôn Ngoại và thôn Hát Môn 1, từ tháng 5-2026. Mục tiêu là huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, qua đó xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, khang trang, sạch đẹp, an toàn.

Lực lượng chức năng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ lòng và lề đường. Ảnh: HM

Theo Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên, mô hình được xây dựng trên ba yêu cầu cụ thể. Trong đó, “trật tự, an toàn giao thông tốt nhất” hướng tới không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có tình trạng lấn chiếm lòng đường, tập kết vật liệu xây dựng trái phép gây cản trở giao thông. “Trật tự công cộng tốt nhất” là không để phát sinh các điểm phức tạp về trật tự công cộng, đồng thời bảo đảm hệ thống biển báo, chiếu sáng và các điều kiện phục vụ giao thông. Còn “vệ sinh môi trường sạch đẹp nhất” đặt yêu cầu tuyến đường luôn khang trang, sạch sẽ, thông thoáng, không có rác thải tồn đọng.

Trong thực hiện mô hình, Công an xã Hát Môn là lực lượng nòng cốt tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định; kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Từ khi mô hình được ra mắt đến nay, Công an xã đã nhiều lần phối hợp tổ chức vệ sinh, đồng thời duy trì công tác kiểm tra, nhắc nhở trên tuyến.

Đây là việc làm được xã Hát Môn duy trì thường xuyên, liên tục góp phần xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Ảnh: HM

Trung tá Phùng Mạnh Tùng, Cảnh sát trật tự Công an xã Hát Môn, Tổ trưởng Tổ tự quản bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại tuyến đường, cho biết, các tổ tự quản được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, phát hiện tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; kịp thời nhắc nhở các hộ dân chấm dứt vi phạm và đề xuất lực lượng chức năng xử lý khi cần thiết.

Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ tập trung vào những đợt ra quân cao điểm mà hướng tới duy trì thường xuyên, liên tục. Qua đó, trách nhiệm giữ gìn tuyến đường từng bước được chuyển từ lực lượng chức năng sang sự tham gia chủ động của cộng đồng. Mỗi hộ dân sinh sống dọc tuyến vừa được hưởng lợi từ không gian giao thông an toàn, sạch đẹp, vừa trực tiếp góp phần duy trì kết quả của mô hình.

Từ việc thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải, xử lý vật liệu rơi vãi đến tuyên truyền không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xã Hát Môn đang từng bước hình thành nếp sinh hoạt văn minh trên tuyến đường. Đây cũng là cơ sở để mô hình “ba nhất” phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân.