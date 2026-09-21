Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc của Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) Abdelkrim Benmbarek. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cung cấp)

Ngày 21/9, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã tới chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) Abdelkrim Benmbarek nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Algeria.

Tại buổi tiếp, nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Vũ Duy Long nhận nhiệm kỳ công tác tại Algeria, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Abdelkrim Benmbarek nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Algeria cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc là mối quan hệ có nền tảng lịch sử sâu sắc, được hun đúc trong quá trình đấu tranh vì độc lập, tự do của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Abdelkrim Benmbarek đồng thời khẳng định, sự coi trọng đối với việc tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai Đảng, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc.

Tổng Bí thư Abdelkrim Benmbarek cũng chia sẻ một số nét về tình hình và định hướng hoạt động hiện nay của Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Duy Long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình trong nhiệm kỳ nhằm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc và quan hệ gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc.

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) Abdelkrim Benmbarek và Đại sứ Vũ Duy Long. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cung cấp)

Chúc mừng về những kết quả mà Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc đạt được tại cuộc bầu cử lập pháp vừa qua, Đại sứ Vũ Duy Long bày tỏ tin tưởng, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và giành thắng lợi tại cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra ngày 28/11 tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Duy Long đã thông tin về một số định hướng phát triển lớn của Việt Nam sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đảng và triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng.

Đại sứ chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và mong sớm được đón Tổng Bí thư Abdelkrim Benmbarek cùng đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc thăm Việt Nam.