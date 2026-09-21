Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến phát biểu rất tâm huyết, cụ thể; vui mừng khi thấy các Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các nghị quyết khác được đông đảo kiều bào đón nhận; trân trọng những đóng góp của các thế hệ thanh niên, sinh viên, chuyên gia tại Hoa Kỳ trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước xác định phải kiên trì và quyết liệt khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện, khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu, sáng tạo để đem đến những sản phẩm thiết thực, hiệu quả. Trước mắt là tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện chính sách, dành nguồn đầu tư có trọng tâm cho nghiên cứu và nâng chất lượng đào tạo, đồng thời cũng cần có cơ chế hợp lý đối với những rủi ro trong nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, điểm mới rất đáng chú ý của Nghị quyết số 23-NQ/TW là yêu cầu các cơ quan phải đồng hành, xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn; nêu rõ trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, sự hỗ trợ của các cơ quan cần đến được với những người đang gặp khó khăn, cần thông tin hoặc cần được hướng dẫn để giải quyết công việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Nghị quyết số 23-NQ/TW rất coi trọng tinh thần cầu thị với những ý kiến xây dựng, kể cả quan điểm khác biệt, vì lợi ích chung của đất nước.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia tham gia xây dựng nhóm nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo người trẻ, cùng lựa chọn hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước; chia sẻ những tri thức, kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau để trong nước có cái nhìn đầy đủ hơn trước khi quyết định, tránh lặp lại những sai lầm có thể chủ động tránh được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Đảng, Nhà nước tôn trọng những lựa chọn đó. Người muốn trở về cần được hỗ trợ để có thể ổn định cuộc sống và làm việc lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình.

Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp đầy đủ những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến đúng cơ quan phụ trách và theo dõi việc trả lời. Cần có đầu mối liên hệ rõ ràng để kiều bào tiếp tục gửi góp ý sau cuộc gặp. Những đề xuất cần nghiên cứu thêm phải được thông tin về tiến độ, những việc chưa thể thực hiện cũng cần giải thích rõ lý do. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan cần chủ động mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn. Kết quả tiếp thu phải được thể hiện trong việc điều chỉnh nội dung hoặc trong lời giải thích có căn cứ gửi lại người góp ý. Các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những đóng góp đó. Với đề xuất được lựa chọn triển khai, cần thống nhất sớm đơn vị tiếp nhận, người phụ trách, kinh phí và điều kiện làm việc. Thời gian giải quyết thủ tục phải rõ ràng, những vướng mắc vượt thẩm quyền cần được báo cáo để xử lý. Các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị sử dụng chuyên gia cần trao đổi cụ thể ngay từ đầu về yêu cầu chuyên môn, quyền lợi của người tham gia và việc sử dụng kết quả nghiên cứu. Cần tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và những cam kết nghề nghiệp của chuyên gia kiều bào với cơ quan nơi họ đang làm việc. Hình thức hợp tác nên linh hoạt, có thể từ xa, theo đợt hoặc dài hạn, phù hợp với tính chất công việc và điều kiện của mỗi bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong việc tiếp nhận ý kiến của trí thức Việt Nam ở nước ngoài trở thành công việc thường xuyên.