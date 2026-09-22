Mua chịu vé số, người đàn ông không ngờ trúng 9,6 tỷ đồng và cái kết bất ngờ

Nhiều người trên thế giới từng đổi đời chỉ sau một lần thử vận may, khi những tờ vé số bất ngờ mang về khoản tiền thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Thế nhưng, cách mỗi người đón nhận khối tài sản lớn lại hoàn toàn khác nhau. Có người lập tức nghỉ việc, thay đổi cuộc sống, trong khi cũng có người vẫn giữ nguyên nhịp sống thường ngày.

Trường hợp của một người đàn ông 46 tuổi ở Thái Lan là một ví dụ đặc biệt sau khi trúng 12 triệu baht (khoảng 9,6 tỷ đồng).

Theo The Thaiger, sáng 16/9, ông Sompong Phusakul, một nhân viên cửa hàng tiện lợi tại tỉnh Lopburi, Thái Lan, mua hai tờ vé số từ một người bán quen tại khu chợ Tha Wung. Hai tờ vé đều mang dãy số 730640, trùng với dãy số trúng giải nhất của xổ số Chính phủ Thái Lan. Nhờ đó, Sompong bất ngờ nhận được tổng cộng 12 triệu baht, tương đương khoảng 9,6 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là khi mua vé, Sompong thậm chí chưa thanh toán tiền. Do đã quen biết người bán từ trước, ông được cho phép mang hai tờ vé về và sẽ trả tiền sau.

Sau khi mua vé, người đàn ông 46 tuổi vẫn trở lại cửa hàng tiện lợi làm việc như mọi ngày. Ông tiếp tục công việc cắt cỏ quanh khu vực cửa hàng mà không hề biết hai tờ vé trong tay đã có giá trị hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi phát hiện mình trúng giải độc đắc ông vui đến mức không thể ngủ trong đêm. Dẫu vậy, Sompong không vội thông báo với mọi người mà chờ đến sáng hôm sau mới kể cho vợ nghe. Sau khi biết tin, người vợ thông báo cho các thành viên trong gia đình. Cả nhà sau đó cùng đến Văn phòng Xổ số Chính phủ Thái Lan để hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

Điều khiến câu chuyện của Sompong được chú ý đặc biệt lại diễn ra sau khi ông nhận giải. Dù vừa sở hữu khoản tiền tương đương gần 10 tỷ đồng, người đàn ông này vẫn chạy xe máy đến cửa hàng tiện lợi và tiếp tục công việc thường ngày.

Không chỉ vậy, Sompong còn xin chủ cửa hàng nghỉ một lúc để quay lại khu chợ Tha Wung, nơi ông mua hai tờ vé số, nhằm thanh toán tiền vé cho người bán. Bỗng nhiên có khoản tiền lớn bất ngờ có được, Sompong cho biết ông không có ý định thay đổi hoàn toàn cuộc sống.

Đầu tiên ông dự định sử dụng một phần tiền thưởng để xây dựng một căn nhà mới thay cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Số tiền còn lại sẽ được tiết kiệm để chăm lo cho gia đình trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Sompong cũng khẳng định không có kế hoạch nghỉ việc. Sau khi trở thành triệu phú, ông vẫn muốn tiếp tục làm công việc tại cửa hàng tiện lợi. Các chủ cửa hàng cho biết Sompong đã làm việc trung thực cho họ trong hơn 20 năm. Họ gửi lời chúc mừng và cho biết sẵn sàng tư vấn cho ông cách quản lý khoản tiền thưởng mới nhận được.

Trúc Chi (t/h)