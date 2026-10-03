Hà Tĩnh hủy nổ 2 quả bom 'khủng'

Ngày 3/10, tại thao trường bắn ở xã Toàn Lưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan hủy nổ thành công 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Quá trình xử lý được thực hiện theo phương án kỹ thuật, bảo đảm an toàn về người và trang thiết bị.

Các lực lượng di chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ. Ảnh: TL.

Trước đó, ngày 1/10, người dân phát hiện một quả bom lộ thiên tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, sau khi mưa lớn làm đất bị xói mòn.

Qua kiểm tra, lực lượng công binh xác định đây là bom MK-82, loại 500LBS, dài khoảng 1,54 m, đường kính 27,4 cm, trọng lượng khoảng 227 kg.

Quả bom thứ hai được người dân phát hiện ngày 23/9 trong quá trình san lấp mặt bằng tại khu vực đồi cây thuộc thôn Thượng Long, xã Đức Thọ.

Hai quả bom đã được xử lý hủy nổ đảm bảo an toàn. Ảnh: TL.

Sau khi xác định chủng loại và mức độ nguy hiểm, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng di chuyển 2 quả bom về thao trường bắn ở xã Toàn Lưu.

Tại đây, lực lượng chức năng triển khai các bước xử lý, hủy nổ theo quy định, qua đó loại bỏ nguy cơ mất an toàn do bom sót lại sau chiến tranh.