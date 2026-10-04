Từ ngày 2/10, Facebook tại Việt Nam thay đổi một tính năng rất tiện lợi, nhiều người chưa biết đến

Ngày 2/10, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện giao diện của ứng dụng mạng xã hội có sự thay đổi. Điều chỉnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách gọi mới khác biệt so với thuật ngữ quen thuộc trước đây.

Theo hình ảnh giao diện được chia sẻ, trước đây, Facebook hiển thị các tùy chọn gồm “Hủy kết bạn”, “Giảm tương tác” và “Chỉnh sửa danh sách bạn bè”. Trong giao diện mới, mục “Giảm tương tác” được thay bằng “Nghỉ ngơi”, bên cạnh hai lựa chọn “Hủy kết bạn” và “Bỏ theo dõi”.

Ngày 2/10, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ khi phát hiện nút “Giảm tương tác” được đổi thành “Nghỉ ngơi” trong giao diện quản lý bạn bè, khiến không ít người chú ý. (Ảnh: Đài phát thanh)

Điểm đáng chú ý trong lần thay đổi này là cách Facebook đặt tên cho tính năng. Thay vì sử dụng cụm từ “Giảm tương tác” mang tính mô tả thao tác, tên gọi “Nghỉ ngơi” gợi ý việc người dùng tạm tạo khoảng cách với một người trên mạng xã hội.

"Nghỉ ngơi" là gì?: "Nghỉ ngơi" giúp bạn hạn chế mức độ xuất hiện của một người trên Facebook mà không cần hủy kết bạn hay chặn. Khi bật, bài viết của người đó sẽ ít hiện trên bảng tin của bạn, đồng thời bạn có thể giới hạn để họ không thấy bài viết, story mới của mình. Tính năng còn cho phép chỉnh quyền xem hoặc gỡ thẻ ở các bài viết, kỷ niệm cũ có cả hai người. Tuy nhiên, đối phương không nhận được bất kỳ thông báo nào. Hai bên vẫn là bạn bè trên danh sách, chỉ là ít chạm mặt nhau hơn. So với cái tên "Giảm tương tác" vốn dễ bị hiểu nhầm là giảm lượt thích, bình luận, tên mới "Nghỉ ngơi" sát nghĩa hơn và đúng tinh thần "nghỉ chơi trong hòa bình".

Tùy chọn này hướng đến những trường hợp người dùng không muốn thường xuyên nhìn thấy nội dung từ một người cụ thể, nhưng vẫn muốn duy trì kết nối bạn bè. Chẳng hạn, người dùng có thể muốn hạn chế tiếp xúc với bài đăng của đồng nghiệp, người quen hoặc một người từng có mối quan hệ thân thiết mà không cần thực hiện thao tác hủy kết bạn.

Việc thay đổi tên gọi cũng khiến tính năng trở nên dễ nhận diện hơn đối với những người muốn điều chỉnh trải nghiệm sử dụng Facebook. Thay vì phải tìm hiểu một thuật ngữ mang tính kỹ thuật, người dùng có thể liên tưởng trực tiếp đến nhu cầu tạm thời giảm sự xuất hiện của một mối quan hệ trên mạng xã hội.

Trên Facebook, các công cụ quản lý quan hệ cá nhân được bố trí nhằm giúp người dùng chủ động kiểm soát trải nghiệm của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn lựa chọn giữa việc tiếp tục theo dõi một người và hủy kết bạn hoàn toàn. Những tùy chọn hạn chế tương tác vì thế có thể đáp ứng nhu cầu điều chỉnh bảng tin mà không làm thay đổi kết nối giữa hai tài khoản.

Trong trường hợp tùy chọn “Nghỉ ngơi” tiếp tục được triển khai, cách gọi mới có thể giúp người dùng nhận biết rõ hơn mục đích của công cụ này. Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý về mặt ngôn ngữ giao diện, khi Facebook sử dụng cách diễn đạt gần gũi hơn thay cho tên gọi mô tả chức năng.

Dù vậy, chỉ từ hình ảnh giao diện hiện có, chưa thể xác định Meta đã thay đổi cách thức hoạt động của tính năng hay chỉ cập nhật tên gọi.

Hiện chưa rõ Meta có thay đổi phạm vi triển khai hay chỉ điều chỉnh giao diện ở một số tài khoản. Nếu tiếp tục xuất hiện trên nhiều phiên bản ứng dụng, đây sẽ là thay đổi mà người dùng cần làm quen khi sử dụng các công cụ quản lý bạn bè trên Facebook.

Cách bật chế độ "Nghỉ ngơi": Vào trang cá nhân của người bạn muốn tạm "nghỉ chơi". Nhấn nút Bạn bè, chọn "Nghỉ ngơi" (một số phiên bản cũ vẫn hiển thị "Giảm tương tác"). Nhấn Xem tùy chọn và thiết lập ba mục: những gì bạn thấy, những gì họ thấy và bài viết cũ. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Muốn quay lại bình thường, bạn chỉ cần làm lại các bước trên và đưa tùy chọn về mặc định. Lưu ý, "Nghỉ ngơi" không phải chế độ tàng hình: người kia vẫn xem được bài công khai và nhắn tin cho bạn. Nếu bị người yêu cũ quấy rối hay đeo bám, việc hủy kết bạn hay chặn tài khoản vẫn là lựa chọn an toàn hơn.