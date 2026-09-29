Tuyên Quang: Lễ hội Cốm Thuận Hòa mở ra nhiều trải nghiệm cho du khách

Làm cốm là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm qua nhiều công đoạn, từ chọn lúa nếp, sấy, tách hạt đến giã, sàng, sảy. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 10 và 11/10, Lễ hội Cốm Thuận Hòa dự kiến diễn ra tại khu vực Nhà văn hóa thôn Bản Mịch, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang, với nhiều hoạt động trải nghiệm nghề làm cốm, thưởng thức ẩm thực và khám phá văn hóa bản địa.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là các hoạt động trải nghiệm làm cốm tại nhà dân, giúp du khách trực tiếp tìm hiểu quy trình chế biến món ăn truyền thống của đồng bào Tày.

Để chuẩn bị cho sự kiện, xã Thuận Hòa đang huy động người dân chuẩn bị nguyên liệu, chỉnh trang không gian làm cốm và hoàn thiện các điều kiện tổ chức.

Tại Thuận Hòa, làm cốm là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm qua nhiều công đoạn, từ chọn lúa nếp, sấy, tách hạt đến giã, sàng, sảy. Lúa được thu hoạch khi hạt còn non vừa độ, sau đó đem sấy trên lò với mức lửa phù hợp để giữ được độ dẻo và hương thơm tự nhiên. Những hạt lúa sau khi tách vỏ được đưa vào loỏng giã, rồi sàng, sảy nhiều lần để cho ra thành phẩm.

Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp nhịp nhàng của người làm. Không chỉ là một thức quà theo mùa, cốm còn gắn bó với đời sống sinh hoạt, tập quán sản xuất và nét văn hóa truyền thống của người Tày ở Thuận Hòa.

Đến với lễ hội, du khách có thể tận mắt chứng kiến các nghệ nhân thực hiện từng công đoạn làm cốm, từ chọn lúa, sấy đến giã và sàng, sảy. Những ai yêu thích trải nghiệm còn có thể trực tiếp tham gia một số công đoạn dưới sự hướng dẫn của người dân. Bên cạnh đó, cuộc thi làm cốm giữa các đội sẽ góp phần tái hiện không khí lao động truyền thống, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các thôn và du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao truyền thống cũng được tổ chức. Du khách sẽ có dịp thưởng thức những làn điệu đàn tính, hát Then, xem trình diễn trang phục dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp, ném ngô vào quẩy tấu và trải nghiệm gói bánh truyền thống.

Các gian hàng giới thiệu ẩm thực, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng được bố trí, tạo không gian để người dân quảng bá sản vật, đồng thời giúp du khách tìm hiểu thêm về đời sống và văn hóa của đồng bào Tày. Địa phương dự kiến kết hợp các hoạt động lễ hội với tham quan cảnh quan lòng hồ thủy điện, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho khách khi đến Thuận Hòa.

Những ngày qua, chính quyền xã cùng người dân các thôn Bản Mịch, Minh Tiến và Khâu Mèng đã tích cực chỉnh trang cảnh quan, phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa và các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ hội. Các hộ dân cũng được vận động chỉnh trang khuôn viên gia đình, chuẩn bị không gian đón khách.

Thông qua Lễ hội Cốm, Thuận Hòa kỳ vọng giới thiệu rộng rãi hơn nghề làm cốm truyền thống, đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tày./.