Khánh thành công trình tôn tạo Nhà lưu niệm cố Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực: Tấm lòng tri ân của người lao động PETROVIETNAM

Ngày 28/9, UBND xã Triệu Bình tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Thống kê, Bộ Tài chính; PETROVIETNAM; Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đại diện gia đình cố Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực.

Cố Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực (1910-1993) là người con ưu tú của quê hương Triệu Bình, Quảng Trị. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 15 tuổi, đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 19 tuổi và liên tục đảm nhiệm nhiều trọng trách lớn của Đảng, Nhà nước như: Phó Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa IV và Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.

Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại diện chính quyền địa phương và nhà tài trợ thực hiện cắt băng khánh thành Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực.

Với tầm vóc lịch sử và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của cố Phó Thủ tướng, tập thể lãnh đạo và người lao động PETROVIETNAM cùng Vietsovpetro đã xem việc đồng hành nâng cấp nhà lưu niệm là niềm vinh dự, trách nhiệm xã hội và là tình cảm tri ân chân thành gửi tới thế hệ cha anh đi trước.

Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực được xây dựng năm 2009, đưa vào sử dụng năm 2010 và được UBND tỉnh Quảng Trị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2015. Trải qua thời gian dài chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt, một số hạng mục công trình đã bị hư hại, xuống cấp.

Đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ PETROVIETNAM cùng các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm cố Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực dịp Lễ khởi công dự án ngày 15/1/2026.

Trước tình hình đó, PETROVIETNAM và Vietsovpetro đã thực hiện việc hỗ trợ toàn bộ kinh phí hơn 4 tỷ đồng để triển khai dự án tôn tạo, nâng cấp toàn diện Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực. Dự án được khởi công vào ngày 15/1/2026 bao gồm các hạng mục chính như tôn tạo, sửa chữa nhà lưu niệm chính với diện tích khoảng 230 m²; cải tạo hạ tầng phụ trợ khu nhà bếp, khu vệ sinh (khoảng 62 m²); xây mới nhà đón tiếp khách tham quan (hơn 46 m²); nâng cấp toàn bộ cổng, hàng rào, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống tưới nước tự động và trồng cây xanh cải tạo khuôn viên sân vườn.

Sau thời gian thi công, công trình chính thức được khánh thành và đưa vào hoạt động. Bên cạnh ý nghĩa tôn tạo, sửa chữa, dự án còn mang ý nghĩa lớn hơn là gìn giữ một không gian để các thế hệ hôm nay có thể tìm về, hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của cố Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực cho sự nghiệp cách mạng.

Một số hiện vật của Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực đang được trưng bày tại Nhà lưu niệm.

Đối với PETROVIETNAM và Vietsovpetro, việc đồng hành tôn tạo Nhà lưu niệm cố Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực không chỉ là một hoạt động hỗ trợ công trình văn hóa, lịch sử. Đây còn là tấm lòng của người lao động trong toàn PETROVIETNAM thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hành trình phát triển của mình, PETROVIETNAM luôn gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Trước những đóng góp, công lao to lớn của những người đã cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ và cả cuộc đời cho đất nước, những người lao động PETROVIETNAM hôm nay đang tiếp nối, đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Công trình tôn tạo Nhà lưu niệm Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực được PETROVIETNAM và Vietsovpetro hỗ trợ thực hiện.

Công trình Nhà lưu niệm cố Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực được hoàn thành không chỉ tạo diện mạo khang trang hơn cho một di tích lịch sử mà còn mở ra không gian trang trọng để nhân dân, du khách, học sinh và các thế hệ hôm nay đến dâng hương, tìm hiểu về lịch sử. Qua đó, những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cố Phó Thủ tướng, cũng như các thế hệ cách mạng tiền bối tiếp tục được lưu giữ, truyền lại cho thế hệ trẻ. Giá trị của công trình vì vậy không chỉ nằm ở những hạng mục được tôn tạo, mà còn ở việc góp phần nuôi dưỡng ký ức, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.