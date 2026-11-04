Hà Nội gỡ 'nút thắt' về đất dịch vụ

Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội rà soát việc giao đất dịch vụ cho người dân. (Ảnh: NGỌC ANH)

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở khi nhà nước thu hồi hơn 30% đất nông nghiệp triển khai từ gần 20 năm trước, giúp người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có cơ hội chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống.

Do thay đổi chính sách, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm được thực hiện bằng tiền, dẫn đến trong cùng một dự án có những hộ gia đình, cá nhân được áp dụng các chính sách hỗ trợ khác nhau, không đồng nhất. Các hộ dân liên tục có đơn khiếu nại đông người gửi đến các cấp, gây mất ổn định an ninh, trật tự xã hội, bức xúc trong nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân tại phường Định Công, trước đây thuộc địa bàn huyện Thanh Trì cho biết, gia đình bà đủ điều kiện được cấp đất dịch vụ và đã nằm trong danh sách được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chấp thuận tại Văn bản số 1982 ngày 23/3/2011. Khu đất dịch vụ để bố trí cho các hộ dân đã được bố trí, đang để trống, hoang hóa, lãng phí.

Bà Hạnh cho biết thêm, dù chính sách thay đổi qua nhiều thời kỳ và thực tế luật pháp đất đai hiện hành chưa có quy định để giải quyết vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhưng bà mong muốn, tin tưởng những quy định mới trong Luật Thủ đô năm 2026 sẽ xử lý dứt điểm các vướng mắc, sớm giao đất cho người dân.

Ngày 15/7/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 44 về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để giải quyết vướng mắc trên địa bàn một số xã, phường. Tổng số vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn thành phố khoảng 22.031 trường hợp, trong đó khoảng 11.750 trường hợp đã giao, tạm giao đất và khoảng 10.280 trường hợp chưa được giao.

Theo tổng hợp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, quá trình triển khai Nghị quyết số 44 của Hội đồng nhân dân thành phố còn vướng mắc đối với 10.928 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân đã được Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân quận Hà Đông trước đây chấp thuận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở sau ngày 1/10/2009.

Ngày 1/10/2009 là thời điểm Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 108 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có hiệu lực, trong đó quy định thành phố thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền.

Để tháo gỡ vướng mắc, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề xuất cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, gồm Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công và Quốc Oai (đây là các địa bàn thuộc quận Hà Đông, huyện Thanh Trì và huyện Quốc Oai trước khi sắp xếp) được áp dụng các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận Hà Đông trước khi sắp xếp ban hành sau ngày 1/10/2009 làm căn cứ giải quyết việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân, trên địa bàn phường vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ phát sinh từ nhiều giai đoạn trước đây. Vì thế, việc tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về đất dịch vụ trên địa bàn quận Hà Đông cũng như các quận, huyện trước đây là rất cần thiết, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, Nghị quyết số 44 của Hội đồng nhân dân thành phố là nghị quyết cá biệt được ban hành để thống nhất chủ trương theo nội dung Ủy ban nhân dân thành phố trình. Hội đồng nhân dân thành phố giao trách nhiệm toàn diện cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng nội dung, phạm vi và nguyên tắc của nghị quyết.

Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở; chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan cần phối hợp giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và đúng quy định.

Tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đã thông qua nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương khẩn trương hoàn thành công việc, phấn đấu giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan đến thực hiện chính sách đất dịch vụ, đất ở trong năm 2027. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan, địa phương cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc để xem xét, triển khai thực hiện ngay theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.