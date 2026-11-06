Lần lượt công bố ba dự án NOXH khu tây Hà Nội, năng lực của Xây dựng Tiến Đạt ra sao?

Cuối tháng 10 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất tại xã Hạ Bằng (đợt 1). Dự án này có diện tích 4.131 m2, tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng.

Tại đây chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt sẽ xây dựng công trình NOXH cao 8 tầng nổi, phục vụ quy mô dân số 906 người. Trong đợt 1, dự án sẽ mở bán 206 căn hộ, cho thuê 13 căn và cho thuê mua 12 căn.

Giá bán căn hộ NOXH khoảng 24 triệu đồng/m2 (đã bao gồm phí bảo trì). Giá cho thuê NOXH là 100 nghìn đồng/m2/tháng. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua căn hộ vào tháng 1/2027, bàn giao dự kiến quý IV/2027.

Cũng tại xã Hạ Bằng, chủ đầu tư Tiến Đạt còn chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với khu NOXH Tân Xã - Thạch Thất. Dự án này có tổng mức đầu tư 146 tỷ đồng, diện tích hơn 2.000 m2, cung cấp 112 căn hộ NOXH, quy mô dân số 448 người. Mức giá bán, cho thuê NOXH cũng tương tự dự án Đồng Trúc - Thạch Thất nêu trên.

Mới đây nhất vào ngày 30/10, UBND TP Hà Nội đã giao hơn 6,4 ha đất tại xã Tây Phương cho Tiến Đạt để thực hiện dự án NOXH Quang Trung - Thạch Thất. Trong đó, bố trí khoảng 3 ha để xây công trình NOXH và 0,7 ha xây nhà ở thương mại.

Một góc Thạch Thất cũ. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Tiến Đạt thành lập vào năm 2003, hoạt động chính trong mảng bất động sản và có trụ sở tại phường Láng, Hà Nội. Tháng 2/2026, doanh nghiệp tăng vốn từ 645 tỷ đồng lên 985 tỷ đồng, gồm hai cổ đông cá nhân là Giám đốc Kiều Mạnh Thắng (96,97%) và Kiều Quang Đạo (3,03%).

Xuất phát điểm của Tiến Đạt là nhà thầu xây dựng, đến năm 2010 bắt đầu mở rộng sang mảng bất động sản. Trên thị trường, Tiến Đạt được biết đến là chủ đầu tư nhiều khu đô thị, NOXH.

Tại Hòa Bình, doanh nghiệp đang đầu tư khu đô thị Chi Nê Riverside ở huyện Lạc Thủy (cũ), với 314 lô liền kề và 21 lô biệt thự, tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, diện tích 9,5 ha.

Tại huyện Yên Thủy cũ, Hòa Bình, Tiến Đạt có khu đô thị DHome Yên Thủy hơn 9,3 ha mặt tiền quốc lộ 12B. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, với 245 lô đất nền.

Tại TP Đồng Hới cũ, Tiến Đạt đầu tư Khu đô thị Dream Homes Đồng Hới 4,3 ha bên sông Cầu Rào. Dự án có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng với 12 biệt thự đơn lập và 71 biệt thự song lập.

Trong mảng NOXH, Tiến Đạt là chủ đầu tư dự án NOXH Bảo Ninh 1 tại TP Đồng Hới cũ, với hai tòa tháp cao 9 tầng, cung cấp 432 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Tại phường Đồng Thuận, Quảng Trị, Tiến Đạt đầu tư khu NOXH Lộc Ninh 1, thuộc quỹ đất 20% Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông. Dự án khởi công vào cuối năm 2025, hạng mục chính là chung cư NOXH cao 9 tầng với 309 căn hộ, tổng mức đầu tư 321 tỷ đồng.