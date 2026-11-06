Người dân dự án Khu dân cư Bích Động mòn mỏi chờ 'sổ đỏ': Phó Chủ tịch TP Bắc Ninh yêu cầu đôn đốc, hoàn thành dự án

UBND TP Bắc Ninh vừa có văn bản gửi các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính cùng UBND phường Việt Yên và Công ty Nhật Quang (TNHH) về việc đôn đốc thực hiện dự án Khu dân cư số 4 thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (nay là phường Việt Yên).

Theo đó, văn bản nêu rõ, ngày 29/10/2026, Báo điện tử An ninh Thủ đô có bài viết: Dự án khu 4, khu dân cư Bích Động: Người dân mòn mỏi chờ đất và "sổ đỏ", Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Thịnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, đôn đốc, hướng dẫn Công ty Nhật Quang (TNHH) khẩn trương thực hiện các công việc liên quan, hoàn thành dự án để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 6/11/2026.

Phó Chủ tịch TP Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ngành và phường Việt Yên đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án Khu dân cư số 4 Bích Động để bàn giao đất, sổ đỏ cho người dân

Cũng tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh giao Văn phòng UBND TP tham mưu tổ chức Hội nghị do UBND TP chủ trì với các khách hàng đã mua đất của dự án để nắm rõ, chính xác các vướng mắc giữa các bên (nếu cần thiết).

Trước đó, Báo An ninh Thủ đô đã có bài viết "Dự án khu 4, khu dân cư Bích Động: Người dân mòn mỏi chờ đất và "sổ đỏ", phản ánh về tình trạng, cả trăm người dân đã ký kết Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Nhật Quang (TNHH) nay là Công ty CP Nhật Quang Kinh Bắc để mua đất tại dự án trên. Đáng nói, dù mới chỉ là ký Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng phần lớn khách hàng đã chuyển cho chủ đầu tư từ 50-95% giá trị của lô đất.

Từ những năm 2018 đến nay đã gần chục năm, tiền đã chuyển cho chủ đầu tư nhưng đất và "sổ đỏ" đến nay người dân vẫn phải mòn mỏi chờ đợi.

Dự án Dự án khu 4, khu dân cư Bích Động, phường Việt Yên được giao đất lần 1 từ năm 2017, nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng đến nay vẫn còn hàng trăm "sổ đỏ" chưa được cấp. Cùng với đó, đợt 2 được giao đất vào tháng 5/2026 vừa qua nhưng đến nay các Sở, ngành TP Bắc Ninh chưa có thông báo về nghĩa vụ thuế đến chủ đầu tư.