Thanh Hóa tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án điện mặt trời 160 MW

Dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 tại phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa đang được chính quyền địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Sau nhiều năm triển khai nhưng chưa hoàn tất các thủ tục thu hồi đất, việc bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng, gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thuê đất và cam kết bảo đảm kinh phí bồi thường của nhà đầu tư đang tạo cơ sở để địa phương xây dựng lại tiến độ thực hiện dự án.

Theo Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Năng lượng MT Việt Nam. Nhà máy có công suất thiết kế 160MW, diện tích sử dụng đất khoảng 192ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.824 tỷ đồng.

Khu TĐC cho dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 đã hoàn thiện, sẵn sàng bố trí cho các hộ di dời. Nguồn ảnh: Báo Thanh Hoá

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện từ năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tạo thêm động lực thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án kéo dài do nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo thông tin từ UBND phường Trúc Lâm, dự án ảnh hưởng đến 173 hộ dân, trong đó dự kiến 95 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Một trong những nguyên nhân khiến công tác GPMB chưa thể hoàn tất là địa phương thiếu chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Để tháo gỡ vướng mắc này, ngày 27/6/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng.

Tiếp đó, ngày 5/10/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND, gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án đến hết ngày 30/9/2027. Quyết định đồng thời yêu cầu nhà đầu tư chuyển đầy đủ phần kinh phí bồi thường GPMB còn thiếu theo các phương án đã được phê duyệt năm 2023 trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đối với phần diện tích còn lại, nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm kịp thời nguồn kinh phí bồi thường theo các phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan và triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết.

Chi trả 22,4 tỷ đồng, tiếp tục hoàn thiện phương án bồi thường

Trên cơ sở các quyết định của UBND tỉnh, phường Trúc Lâm đang phối hợp với nhà đầu tư tiếp tục triển khai các thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Đến nay, địa phương đã phối hợp hoàn thành chi trả 22,4 tỷ đồng tiền bồi thường GPMB cho 36 hộ dân, tương ứng tổng diện tích 51,93ha. Đây là phần diện tích đã có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt từ năm 2023. Phần diện tích còn lại khoảng 147ha đang tiếp tục được thực hiện các thủ tục GPMB.

Theo ông Mai Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm, thời gian triển khai dự án kéo dài khiến công tác GPMB phát sinh nhiều vấn đề cần rà soát, xử lý. Đáng chú ý, số liệu kiểm kê được thực hiện từ năm 2023 đến nay đã có những thay đổi so với hiện trạng thực tế. Nhiều loại cây trồng, hoa màu trên đất biến động về số lượng, chủng loại và độ tuổi. Một số tài sản gắn liền với đất cũng không còn giữ nguyên hiện trạng như thời điểm kiểm kê ban đầu. Vì vậy, cơ quan chức năng phải tổ chức kiểm kê bổ sung, cập nhật lại hiện trạng để làm căn cứ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, những thay đổi trong quy định pháp luật về đất đai cũng đặt ra yêu cầu rà soát, đối chiếu lại phương án bồi thường đối với một số trường hợp. Quá trình này cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc thu hồi đất và thực hiện chính sách hỗ trợ đúng quy định. Đây cũng là những vấn đề địa phương phải xử lý song song với việc bố trí tái định cư và bảo đảm nguồn kinh phí chi trả, nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5/2027

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, công tác chuẩn bị khu tái định cư phục vụ dự án đã cơ bản hoàn thành. Theo UBND phường Trúc Lâm, khu tái định cư hiện đã sẵn sàng bố trí cho các hộ dân thuộc diện phải di dời. Tại hội nghị triển khai công tác GPMB do UBND phường Trúc Lâm tổ chức ngày 15/10/2026, các hộ dân có đất bị thu hồi cơ bản đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án. Người dân cũng tham gia trao đổi về kế hoạch kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Về phía nhà đầu tư, đại diện doanh nghiệp cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bảo đảm nguồn kinh phí chi trả bồi thường theo các phương án được phê duyệt. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án sau khi được bàn giao mặt bằng và hoàn thành đầy đủ thủ tục pháp lý. Theo kế hoạch của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Trúc Lâm, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2027. Việc bàn giao đất cho nhà đầu tư được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/5/2027.

Với dự án có công suất thiết kế 160MW và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.824 tỷ đồng, tiến độ GPMB là một trong những điều kiện quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Việc thực hiện đúng các mốc thời gian đã đề ra sẽ phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện hồ sơ đất đai, chi trả bồi thường, bố trí tái định cư và bảo đảm nguồn kinh phí từ phía nhà đầu tư.