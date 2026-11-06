Dự kiến di dời 246 căn hộ Kim Văn - Kim Lũ vào năm 2027: Cam kết nơi ở mới tốt hơn

Rà soát kỹ lưỡng 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4

Thông tin từ phường Định Công cho biết, ngày 5/11, UBND phường Định Công tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 426/KH-UBND (thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND của UBND TP Hà Nội) về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ việc liên quan đến dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Theo kế hoạch, chính quyền phường sẽ tiến hành kiểm tra hiện trạng toàn bộ 246 căn hộ xây dựng từ tầng 2 đến tầng 4 tại 4 tòa nhà CT11, CT12A, CT12B, CT12C Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, cơ quan chức năng tập trung thống kê thực tế tình trạng từng căn hộ (chính chủ đang ở, cho thuê hoặc đã chuyển nhượng) và phối hợp liên ngành xác định các hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc buộc phá dỡ.

Dự kiến trong tháng 11 và 12/2026, các đơn vị phối hợp xác định giá đền bù, cập nhật danh sách căn hộ di dời, lập phương án vận động, bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Sang năm 2027, việc di dời sẽ được thực hiện theo phương án phê duyệt của cấp có thẩm quyền; công tác phá dỡ các hạng mục sai phạm dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027–2028 sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Người dân mong muốn được giải quyết "thấu tình, đạt lý"

Tại hội nghị, đại diện các tổ dân phố, ban quản trị và cư dân bày tỏ nhiều lo lắng về sự xáo trộn đời sống, việc làm và học tập của con em sau hơn 10 năm sinh sống ổn định.

Bà Trần Lan Phương, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 27, đề nghị chính quyền các cấp có phương án và lộ trình xử lý phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đối thoại để tạo sự đồng thuận, giúp người dân yên tâm.

Cùng chung nguyện vọng, ông Uông Văn Cương, Trưởng ban quản trị tòa CT12C, chia sẻ mong muốn lớn nhất của cư dân là được xem xét giải quyết thấu tình đạt lý, căn cứ đầy đủ quy định pháp luật để người dân không bị chịu thiệt hại.

Đại diện cư dân tòa CT11, ông Nguyễn Hồng Thái đã trình bày 7 kiến nghị, tập trung vào việc bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp, quyền tham gia quản lý nhà nước và được minh bạch thông tin về trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt dự án từ 10 năm trước.

Ngoài ra, một số ý kiến tại hội trường cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét cơ chế đặc thù, cho phép chuyển đổi công năng hoặc cấp giấy chứng nhận cho người dân nếu chủ đầu tư khắc phục hoàn toàn sai phạm và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: "Xử lý nghiêm các vi phạm nhưng không được chủ quan, nóng vội; không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân".

Lãnh đạo phường yêu cầu chủ đầu tư phải chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, không né tránh và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ khắc phục vi phạm khối đế về đúng chức năng công cộng, dịch vụ. Phần diện tích sau di dời sẽ được ưu tiên phục vụ nhu cầu chung của cư dân như làm nhà sinh hoạt cộng đồng, hạ tầng kỹ thuật, văn phòng, đỗ xe.

Đối với các hộ gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ khó khăn, phường sẽ chủ động rà soát để có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Nhấn mạnh về định hướng giải quyết, Chủ tịch UBND phường Định Công khẳng định chính quyền thành phố và phường cam kết đồng hành cùng 246 hộ dân.

"Tôi khẳng định và cam kết với trách nhiệm là Chủ tịch UBND phường: Thứ nhất là đồng hành với 246 hộ. Thứ hai, chắc chắn 246 hộ có nhu cầu, có nguyện vọng về nơi ở mới thì nơi ở mới chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây tại thời điểm này" , ông Nguyễn Tuấn Anh nói.