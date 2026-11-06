Óc Eo - Ba Thê hướng tới danh hiệu Di sản thế giới năm 2027

Nhiều đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận, biểu dương Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, đơn vị tư vấn, các sở, ngành, chuyên gia và nhà khoa học đã tích cực phối hợp, hoàn thành báo cáo giải trình, bổ sung theo yêu cầu đúng thời hạn, bảo đảm nội dung và chất lượng.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng hồ sơ đề cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, tiến độ và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ; kế hoạch phải hoàn thành trước ngày 15.11.2026.

Các nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ đề cử phải được ưu tiên giải quyết theo cơ chế “luồng xanh”; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với cuộc đối thoại với ICOMOS tại Pháp, tỉnh cần xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phương án giải trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Nội dung trao đổi phải bảo đảm tính chuyên môn, sử dụng ngôn ngữ chính xác, phù hợp; phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học trong giải trình, làm rõ những vấn đề ICOMOS quan tâm trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ đoàn công tác.

Khách tham quan nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử và những giá trị khảo cổ của Khu di tích Óc Eo - Ba Thê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo tồn di sản; hoàn thiện định hướng nghiên cứu, khai quật khảo cổ; rà soát quy định quản lý di tích, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái tại khu vực di tích và vùng đệm.

Cùng với đó, đẩy nhanh xây dựng cơ chế phối hợp, phát huy vai trò cộng đồng trong quản lý, bảo vệ di sản; kiểm soát các hoạt động xây dựng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Đơn vị tư vấn cùng các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục hỗ trợ tỉnh hoàn thiện báo cáo chuyên sâu, tài liệu, hình ảnh, đồ họa và mô hình 3D, phục vụ cuộc đối thoại với ICOMOS.

Triển lãm lưu động góp phần giới thiệu, quảng bá giá trị di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê đến công chúng

Theo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, đến nay tỉnh An Giang đã hoàn thành báo cáo giải trình, bổ sung 8 nội dung theo yêu cầu của ICOMOS và gửi đến Trung tâm Di sản thế giới, ICOMOS trước thời hạn ngày 2.11.2026. Báo cáo được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các chuyên gia và đơn vị liên quan.

Hiện tỉnh An Giang đang chuẩn bị các điều kiện tham dự cuộc đối thoại với Hội đồng Chuyên gia ICOMOS, dự kiến diễn ra ngày 28.11.2026 tại Paris (Pháp), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tỉnh An Giang đã gửi danh sách đại biểu, xây dựng dự thảo chương trình công tác và tiếp tục triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, hướng đến mục tiêu đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê vào Danh mục Di sản thế giới năm 2027.