Đắk Lắk xử lý nghiêm việc để trễ hạn hồ sơ hành chính

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Kiến. Ảnh: TTXVN phát

Theo số liệu thống kê tạm thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 1 - 31/10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 139.116 hồ sơ tiếp nhận giải quyết; đã giải quyết 98.734 hồ sơ, trong đó có 90.043 hồ sơ đúng và trước hạn, 8.691 hồ sơ quá hạn. Hệ thống cũng ghi nhận 34.076 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 5.647 hồ sơ quá hạn; đồng thời, còn 6.697 hồ sơ ở trạng thái chờ tiếp nhận.

Đặc biệt, một số sở và địa phương còn nhiều hồ sơ đang quá hạn, như: Sở Nông nghiệp và Môi trường có 1.195 hồ sơ, phường Bình Kiến có 360, phường Hòa Hiệp có 304), phường Phú Yên có 245, phường Buôn Ma Thuột có 126, xã Vụ Bổn có 125, xã Quảng Phú có 102 hồ sơ.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở đối soát thực tế, rà soát từng hồ sơ quá hạn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; ưu tiên hồ sơ tồn đọng kéo dài, không để phát sinh chậm trễ do nguyên nhân chủ quan; thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết quá hạn theo quy định; tăng cường kiểm soát khâu tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả; rà soát, xử lý kịp thời hồ sơ chờ tiếp nhận; chủ động lập danh sách hồ sơ sắp đến hạn để cảnh báo, đôn đốc từng bộ phận, cá nhân có trách nhiệm.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ việc cập nhật tiến độ, kết quả và kết thúc quy trình giải quyết trên hệ thống; việc tạm dừng, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải đúng quy định, không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã xử lý trên thực tế nhưng chưa được ghi nhận hoàn thành.

Các đơn vị kiểm tra việc số hóa thành phần hồ sơ, ký số, cấp kết quả điện tử; tăng cường khai thác, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, bảo đảm cập nhật, đồng bộ đúng quy trình; tập trung rà soát các đơn vị có điểm số hóa dưới 50% điểm, gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo (5,77/22), Sở Nông nghiệp và Môi trường (9,26/22), Sở Khoa học và Công nghệ (10,33/22); cấp xã có 75/102 đơn vị dưới 11/22 điểm, thấp nhất là Tây Hòa (7,64), Tuy An Bắc (7,97), Ea Ktur (8,05), Ea Drông (8,17), Ia Rvê (8,19), Ea Nuôl (8,23), Dliê Ya (8,29), Krông Pắc (8,31), Ea Kar (10,26).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương có nhiều hồ sơ quá hạn, chờ tiếp nhận tập trung rà soát các lĩnh vực, khâu xử lý phát sinh tồn đọng; phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, kiểm tra tiến độ hằng ngày, bố trí nhân lực phù hợp và chủ động phối hợp xử lý hồ sơ liên thông. Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm rõ nguyên nhân đối với 1.195 hồ sơ đang quá hạn, 4.099 hồ sơ chờ tiếp nhận đã nêu; xây dựng phương án khắc phục cụ thể, không để tiếp tục kéo dài.

Theo bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm khắc phục hồ sơ quá hạn, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan khắc phục lỗi kỹ thuật, kết nối và đồng bộ trạng thái hồ sơ giữa các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; ưu tiên hồ sơ đã giải quyết nhưng còn ghi nhận đang xử lý hoặc quá hạn. Sở hướng dẫn các đơn vị lập danh sách mã hồ sơ sai lệch, kèm trạng thái thực tế, thời điểm xử lý, nguyên nhân và thông tin lỗi, bảo đảm số liệu thống kê phản ánh đúng thực tế.

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi kết quả khắc phục của các đơn vị, địa phương; đánh giá trên cơ sở số liệu đã được đối soát, xác minh; phân biệt hồ sơ thực tế quá hạn do nguyên nhân chủ quan với hồ sơ ghi nhận quá hạn do lỗi hệ thống hoặc đồng bộ dữ liệu. Các đơn vị kịp thời đề xuất chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đối với trường hợp để xảy ra tình trạng hồ sơ thực tế quá hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan.