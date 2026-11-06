Hải Phòng dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 13%

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 và thời gian tiếp theo. Ảnh ĐT

Bức tranh kinh tế Hải Phòng sau 10 tháng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 181.008 tỉ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 tỉ USD, hoàn thành 96,3% kế hoạch năm; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.802,92 triệu USD, tăng 69%.

Hoạt động cảng biển, du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%; lượng khách du lịch đạt 15,11 triệu lượt, tăng 17,47%. Những kết quả này tạo nền tảng để thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 15,39%, bảo đảm mục tiêu cả năm đạt 13%.

Đầu tư công là một trong những trọng tâm được tập trung thúc đẩy. Đến ngày 31/10, tỉ lệ giải ngân đạt 91,76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, sau khi loại trừ 5% tiết kiệm chi. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân vượt 100% ngay trong tháng 11 và phấn đấu đạt 120% vào hết tháng 12.

Cùng với dòng vốn đầu tư công, việc khơi thông nguồn lực từ các dự án được đẩy mạnh. Tiến độ 24/24 công trình, dự án trọng điểm bảo đảm kịch bản đề ra; 242/249 dự án tồn đọng, kéo dài đã được tháo gỡ. Toàn bộ 995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đã được phê duyệt phương án xử lý.

Trong quý IV, Hải Phòng tập trung hoàn thành thủ tục để khởi công các bến số 7, 8, 9, 10 tại cảng Lạch Huyện; các Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình khu A, khu B; Nhà máy xử lý chất thải rắn Seraphin và tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây thành phố. Những vướng mắc về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được yêu cầu rà soát, xử lý nhằm tháo gỡ khó khăn về mặt bằng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy chiều 5/11. Ảnh ĐT

Gắn với mục tiêu tăng trưởng là yêu cầu nâng cao trách nhiệm thực thi. Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, nhiệm vụ đã giao từ hai kỳ kết luận trở lên nhưng chưa hoàn thành phải xác định thời hạn cuối cùng, không tiếp tục lùi hạn; kết quả thực hiện được đưa vào đánh giá, xếp loại người đứng đầu.

Song song với phát triển kinh tế, thành phố dự kiến hoàn thành 7.160 căn nhà ở xã hội trong năm 2026; phấn đấu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tiếp tục chăm lo an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chiều 5/11, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU trong tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 và thời gian tiếp theo, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu yêu cầu tập trung cao độ, quyết tâm tăng trưởng GRDP quý IV đạt 15,39%, cả năm đạt 13%.

Ông nhấn mạnh yêu cầu tăng thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; rà soát nguồn thu còn dư địa, trọng tâm là tiền sử dụng đất. Thành phố quyết tâm giải ngân vượt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao ngay trong tháng 11, phấn đấu hết tháng 12 đạt 120%. Đồng thời, rà soát từng dự án đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, mặt bằng; hoàn thành thủ tục khởi công các công trình, dự án trọng điểm trong quý IV.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị có nhiệm vụ chậm phải tự kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng khắc phục. Nhiệm vụ đã giao từ hai kỳ kết luận trở lên nhưng chưa hoàn thành phải xác định thời hạn cuối cùng, không tiếp tục lùi hạn; đưa kết quả thực hiện vào đánh giá, xếp loại người đứng đầu. Nhiệm vụ quá hạn sau lần đôn đốc thứ hai phải báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.