Quảng Ngãi: Vì sao dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đội vốn đầu hơn 500 tỷ đồng?

Đề nghị nâng tổng mức đầu tư lên 4.031 tỷ đồng

Sáng 6/11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV để cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công. Đáng chú ý, tại kỳ họp, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi từ 3.500 tỷ đồng lên khoảng 4.031 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với quyết định chủ trương đầu tư được ban hành trước đó.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi từ 3.500 tỷ đồng lên 4.031 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được HĐND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2021 và điều chỉnh tại Nghị quyết 69 năm 2023 với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (1.300 tỷ đồng) và ngân sách tỉnh (khai thác quỹ đất), thời gian thực hiện 2023-2027.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 889 năm 2025 với với tổng mức đầu tư là 707 tỷ đồng, phần còn lại vốn xây lắp và chi phí khác.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi, trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nguồn kinh phí ghi vốn bố trí cho hạng mục này đến giữa tháng 7/2026, qua tính toán đối với các phương án bồi thường đã phê duyệt phần diện tích gần 168ha, tổng chi phí khoảng 529 tỷ đồng.

Đối với phần diện tích còn lại khoảng 33ha chưa phê duyệt phương án bồi thường, trên cơ sở khối lượng đã được đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB khảo sát, kiểm kê thực tế, áp dụng đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành có giá trị khoảng 435 tỷ đồng.

Từ đó, Ban nhận thấy chi phí đã được phê duyệt chưa đảm bảo đủ nguồn vốn để triển khai phương án bồi thường, GPMB 100% quỹ đất đã được phê duyệt để triển khai dự án vì nguồn kinh phí vượt xa so với vốn dự kiến bố trí trước đó.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện khâu bồi thường, GPMB đơn vị đã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh trình hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định theo quy định để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh.

Mặt bằng trên tuyến chính dự án còn nhiều vướng mắc - Trong ảnh: Đoạn tuyến qua khu vực phường Trương Quang Trọng.

Theo đó, để đảm bảo kinh phí hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ, tái định cư, qua tính toán dự án có tổng mức đầu tư là 1.238 tỷ đồng (tăng thêm 531 tỷ đồng), dẫn đến tổng mức đầu tư dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi tăng từ 3.500 tỷ đồng thành 4.031 tỷ đồng.

"Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua đối với nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có tổng mức đầu tư khoảng 4.031 tỷ đồng", trích tờ trình.

Vì sao dự án đội vốn thêm 531 tỷ đồng?

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có chiều dài gần 27km, thiết kế 4 làn xe đô thị với nền rộng 46m. Dự án có điểm đầu giao với đường Trì Bình - Dung Quất (xã Bình Sơn) và điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa (phường Trương Quang Trọng).

Để thực hiện dự án, có hơn 2.300 hộ dân và 9 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 400 hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng cần bố trí hơn 500 lô tái định cư. Theo đó, Quảng Ngãi triển khai xây dựng 10 khu tái định cư dọc theo tuyến.

Ghi nhận thực tế cho thấy, công tác thi công các khu TĐC đã thi công đạt từ 50-90% khối lượng. Chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu tăng tốc thi công, đảm bảo hoàn thành các hạng mục cần thiết để bố trí chỗ ở mới cho dân trước khi thu hồi đất.

Mặt bằng không liên tục ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi công của các nhà thầu.

Đối với tuyến chính dự án, dù tổng diện tích mặt bằng đã bồi thường đạt khoảng 82%, song nhiều đoạn điểm mặt bằng "xôi đỗ", nhà thầu khó bố trí máy móc, thiết bị thi công do công địa hạn hẹp.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào sáng 6/11, giải trình nguyên nhân nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư tăng dẫn đến tỉnh phải đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư thêm hơn 500 tỷ đồng, tăng từ 3.500 tỷ đồng lên 4.031 tỷ đồng, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng cho biết, chi phí bồi thường, GPMB tăng là do sự thay đổi, chuyển tiếp của chính sách bồi thường.

Theo ông Trọng, dự án bắt đầu triển khai công tác GPMB từ năm 2023 trên cơ sở Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm từ ngày 1/8/2024. Trong khi Quyết định số 75 năm 2021 do UBND tỉnh ban hành để thực hiện công tác bồi thường, GPMB hết hiệu lực áp dụng.

Ngày 14/10/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32 thay thế nhưng tiếp tục gặp nhiều vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ. Đến ngày 11/3/2025, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 20 để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý.

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến dự án phải tăng thêm vốn để thực hiện.

"Sự thay đổi liên tục của văn bản hướng dẫn trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 8/2024 - 3/2025 làm ngưng trệ công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường. Công tác GPMB bị dồn sang thực hiện chủ yếu từ năm 2025 cho đến nay. Đây cũng là giai đoạn rơi vào thời điểm giá đất bồi thường mới tăng cao. Cụ thể, đất nông nghiệp tăng 1,8 - 2,94 lần, đất ở tăng 1,67 - 4,57 lần và mức hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp tăng khoảng 1,67 lần.

Từ đó, dẫn đến tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khái toán theo thực tế vượt so với giá trị phê duyệt trước đó", ông Trọng lý giải.

Cũng theo ông Trọng, đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho dự án là 1.300 tỷ đồng phải điều chỉnh còn 1.248 tỷ đồng, giảm 52 tỷ đồng do chuyển nguồn cho dự án khác 15 tỷ đồng và bị thu hồi 37 tỷ đồng vì quá hạn giải ngân.

Liên quan đến việc dự án phải đội chi phí hơn 530 tỷ đồng sau gần 3 năm thi triển khai, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến việc chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án làm tăng tổng mức đầu tư.

Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp xử lý đối với việc làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Hiện, các cơ quan, đơn vị đang phối hợp kiểm tra, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. Sau khi có kết quả, UBND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh xem xét theo quy định.

100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, sau khi UBND tỉnh trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi từ 3.500 tỷ đồng lên 4.031 tỷ đồng, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra, cơ quan chuyên môn giải trình, tiếp thu và các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi với tổng mức đầu tư là 4.031 tỷ đồng với 100% đại biểu dự họp thống nhất.