81 năm ngành Địa chất Việt Nam: Kế thừa truyền thống, vững bước trong không gian phát triển mới

Đây là điểm gặp nhau giữa truyền thống hơn 8 thập kỷ của những người “đi trước mở đường” với yêu cầu mới: Quản lý xuyên suốt từ điều tra cơ bản địa chất, đánh giá tài nguyên, trữ lượng đến khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản; gắn tài nguyên trong lòng đất với an ninh nguyên liệu và năng lực cạnh tranh của công nghiệp quốc gia.

81 năm bền bỉ làm giàu tri thức về tài nguyên quốc gia

Ngày 2/10/1945 là dấu mốc gắn với sự hình thành của ngành Địa chất Việt Nam. Trong suốt 81 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức của ngành nhiều lần thay đổi để phù hợp yêu cầu quản lý của từng thời kỳ, nhưng sứ mệnh cốt lõi vẫn xuyên suốt: Điều tra cơ bản địa chất, phát hiện và đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản, xây dựng hệ thống thông tin khoa học về lòng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Nghề địa chất luôn gắn với những địa bàn khó khăn, những chuyến công tác dài ngày và những công việc đòi hỏi sự chính xác, kiên trì. Từ tuyến khảo sát, hố, hào, công trình khoan, đo địa vật lý, lấy mẫu ngoài hiện trường đến gia công, phân tích, xử lý số liệu và tổng hợp báo cáo, mỗi sản phẩm địa chất đều là kết quả phối hợp giữa nhiều chuyên ngành và nhiều thế hệ.

Những tờ bản đồ địa chất, điểm mỏ, số liệu tài nguyên, trữ lượng hay các mô hình cấu trúc sâu dưới bề mặt không chỉ là thành quả khoa học mà còn là dữ liệu nền phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch không gian phát triển, bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp và sử dụng tiết kiệm tài nguyên quốc gia.

Truyền thống ấy được hun đúc bằng một văn hóa nghề nghiệp rất riêng: Coi trọng thực địa, trung thực với số liệu, tôn trọng quy luật tự nhiên, đoàn kết trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt và luôn đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu. Chính nền tảng đó giúp ngành Địa chất vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, từng bước làm chủ công nghệ mới và tiếp tục đảm đương những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Năm 2026 mở ra một bước chuyển mới đối với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Từ ngày 15/9/2026, chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản được chuyển về Bộ Công Thương.

Trong Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành, Cục trưởng Trần Bình Trọng nhìn nhận đây là dấu mốc đặc biệt: Sau 23 năm, lĩnh vực địa chất và khoáng sản trở về Bộ Công Thương, đồng thời có cơ hội gắn kết chặt chẽ hơn công tác điều tra địa chất, đánh giá tiềm năng, trữ lượng khoáng sản với khai thác, chế biến và sử dụng hiệu quả tài nguyên phục vụ phát triển công nghiệp, bảo đảm an ninh nguyên liệu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Công Thương và lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Cùng với việc chuyển giao chức năng, đội ngũ lãnh đạo Cục được kiện toàn. Mới đây, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài chủ trì Lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Ông Trần Bình Trọng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng; các ông Lê Quốc Hùng, Trần Mỹ Dũng và Trần Phương được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; kế thừa kết quả, kinh nghiệm đã có đồng thời đổi mới phương thức quản lý. Trọng tâm được đặt vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về địa chất và khoáng sản; nâng cao chất lượng điều tra cơ bản địa chất; quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Việc chuyển giao và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra đồng thời, đánh dấu một bước chuyển trong tổ chức và hoạt động của Cục: Vừa kế thừa hệ thống chuyên môn được xây dựng qua nhiều thập kỷ, vừa bước vào không gian quản lý mới, nơi dữ liệu địa chất được đặt trong mối liên hệ trực tiếp hơn với nhu cầu nguyên liệu, công nghệ chế biến và chuỗi giá trị công nghiệp.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, yêu cầu trước hết là bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn. Cùng với kiện toàn tổ chức, Cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; quy hoạch khoáng sản; thẩm định, cấp phép; kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất; tổ chức các đề án điều tra, đánh giá khoáng sản; quản lý dữ liệu và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương.

Hoạt động phối hợp chuyên môn tại trụ sở Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong những ngày đầu thực hiện mô hình mới thuộc Bộ Công Thương.

Ngày 23/9/2026, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm việc với Cục Công nghiệp, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Điện lực và Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia để rà soát Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản nhóm I. Nội dung trao đổi tập trung vào mối liên hệ giữa thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản với nhu cầu của các ngành công nghiệp, năng lượng; đồng thời rà soát bô-xít - alumin - nhôm, titan, than, cromit, apatit và các nhóm khoáng sản quan trọng khác.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với hệ thống các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật chuyên sâu trực thuộc Cục. Trải rộng trên nhiều vùng địa chất, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, các liên đoàn, trung tâm vừa trực tiếp triển khai điều tra, khảo sát, khoan, địa vật lý, phân tích, kiểm định, vừa là nơi tích lũy tri thức, đào tạo đội ngũ và từng bước làm chủ công nghệ mới.

Dấu ấn của những đơn vị bám đất, bám địa bàn

Kế thừa truyền thống 67 năm của các đơn vị tiền thân, Liên đoàn Bản đồ và Địa chất biển miền Bắc đã hoàn thành hơn 200 công trình khoa học thuộc các lĩnh vực đo vẽ địa chất, tìm kiếm, điều tra, đánh giá khoáng sản; địa chất đô thị, địa chất thủy văn, địa chất môi trường, tai biến địa chất; điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản trên vùng biển và hải đảo.

Kiểm tra thực địa đề án điều tra môi trường khoáng sản độc hại - một trong những hướng điều tra ứng dụng của Liên đoàn Bản đồ và Địa chất biển miền Bắc.

Đơn vị đã xây dựng 12 bộ bản đồ tỷ lệ 1:500.000 - 1:1.000.000; 25 bộ tỷ lệ 1:200.000; 54 bộ tỷ lệ 1:50.000 và 17 bộ tỷ lệ 1:25.000, cùng nhiều bản đồ chuyên đề phục vụ nghiên cứu, quản lý. Gần 3.000 điểm khoáng sản được đăng ký, trong đó hơn 1.200 điểm là phát hiện mới.

Liên đoàn còn tham gia các đề án điều tra titan - zircon, bô-xít, urani, đất hiếm, trượt lở đất đá; điều tra đặc điểm cấu trúc địa chất - địa chất công trình dải ven bờ; đánh giá tài nguyên cát biển phục vụ các dự án hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long; điều tra môi trường khoáng sản độc hại và môi trường phóng xạ. Với lực lượng gần 160 cán bộ, viên chức, người lao động, đơn vị đang tập trung nâng cao chất lượng điều tra cơ bản, ứng dụng công nghệ số, viễn thám, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu và tăng cường điều tra địa chất biển.

Tại khu vực Tây Bắc, Liên đoàn Địa chất Tây Bắc hoạt động trên địa bàn có cấu trúc địa chất phức tạp, địa hình chia cắt mạnh và nhiều loại khoáng sản. Đơn vị đã thực hiện các bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:100.000 tại nhiều tỉnh; hoàn thành các nhóm tờ tỷ lệ 1:50.000 như Đoan Hùng - Yên Bình, Bảo Yên, Thanh Ba - Phú Thọ, Mường Toỏng, Kim Sơn.

Trong quá trình lập bản đồ nhóm tờ Đoan Hùng - Yên Bình, việc phát hiện đá quý tại Tân Hương góp phần làm rõ triển vọng đá quý trong các thành tạo biến chất cổ thuộc phức hệ Sông Hồng. Liên đoàn đồng thời tham gia các đề án về than phần đất liền bể Sông Hồng, titan - zircon, bô-xít, urani, đất hiếm, trượt lở đất đá và thực hiện khoan, thăm dò các mỏ đồng - niken, vàng, sắt, chì - kẽm, titan, muối kali cùng nhiều loại khoáng sản khác.

Hiện Liên đoàn Địa chất Tây Bắc có 159 cán bộ, viên chức và người lao động. Cùng với thế mạnh về thực địa, khoan và điều tra khoáng sản, đơn vị định hướng hiện đại hóa công nghệ, ứng dụng số hóa, viễn thám và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất - khoáng sản.

Ở khu vực Đông Bắc, tiền thân của Liên đoàn Địa chất Đông Bắc là Liên đoàn Địa chất số I, được thành lập ngày 5/9/1977 trên cơ sở 14 đoàn địa chất hoạt động tại vùng Việt Bắc. Năm 1997, Liên đoàn Địa chất I và Đoàn Địa chất 913 được hợp nhất thành Liên đoàn Địa chất Đông Bắc.

Cục trưởng Trần Bình Trọng thăm và làm việc với Liên đoàn Địa chất Đông Bắc.

Qua nhiều thập kỷ, đơn vị đã hoàn thành 316 báo cáo nghiên cứu tổng hợp, đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000, điều tra, đánh giá và thăm dò nhiều loại khoáng sản như thiếc - wolfram, chì - kẽm, vàng, sắt, antimon, barit, mangan, bô-xít, photphorit, titan, than, vật liệu xây dựng, khoáng chất công nghiệp và đất hiếm.

Năm 2025, Liên đoàn thực hiện 8 nhiệm vụ Nhà nước giao với tổng giá trị khoảng 127 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Cục giao và dịch vụ địa chất - khoáng sản khoảng 75 tỷ đồng, giá trị thực hiện khoảng 42 tỷ đồng. Năm 2027 sẽ đánh dấu 50 năm kể từ ngày thành lập Liên đoàn Địa chất số I.

Trải qua 51 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đã hoàn thành hơn 200 công trình, đề án và nhiệm vụ khoa học trong các lĩnh vực đo vẽ địa chất, điều tra, đánh giá khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất môi trường và tai biến địa chất. Đơn vị hoàn thành 9 nhóm tờ bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và nhiều nhiệm vụ ở tỷ lệ 1:25.000; đăng ký gần 3.000 điểm khoáng sản, trong đó hơn 1.200 điểm được phát hiện mới.

Cục trưởng Trần Bình Trọng kiểm tra, chỉ đạo công tác thi công thực địa đề án khoáng sản chiến lược tại địa bàn do Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thực hiện.

Liên đoàn tham gia các đề án về titan - zircon, bô-xít, urani, đất hiếm, điều tra trượt lở đất đá và địa chất công trình dải ven biển; thực hiện các nhiệm vụ về môi trường khoáng sản độc hại, tính tiền hoàn trả sử dụng tài liệu địa chất, nghiên cứu khoa học, tư vấn và dịch vụ. Trong giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục đổi mới quản lý, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng thu thập, xử lý dữ liệu và chú trọng đào tạo cán bộ trẻ.

Ở miền Trung và Tây Nguyên, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, tiền thân là Liên đoàn Địa chất 5 được thành lập năm 1975, đã có hơn nửa thế kỷ hoạt động. Những kết quả chuyên môn nổi bật gắn với đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 và 1:50.000; điều tra, đánh giá bô-xít và sắt laterit miền Nam; sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ; kim loại hiếm liti vùng La Vi - Ba Tơ; điều tra tổng thể tiềm năng khoáng sản Trung Trung Bộ và khoáng sản chiến lược.

Các kết quả điều tra đã góp phần làm rõ tiềm năng bô-xít, titan - zircon, đồng, vàng, đất hiếm, lithium, thạch anh - quarzit, cát trắng, kaolin, felspat, graphit, fluorit, diatomit, dolomit, magnesit, nước khoáng - nước nóng, đá ốp lát và vật liệu xây dựng.

Bên cạnh nhiệm vụ Nhà nước, từ năm 2005, doanh thu dịch vụ địa chất - khoáng sản của Liên đoàn bình quân khoảng 20 - 50 tỷ đồng/năm, góp phần tạo việc làm, ổn định thu nhập và tái đầu tư thiết bị. Đơn vị còn tham gia điều tra địa chất môi trường, quy hoạch khoáng sản, cảnh báo sạt lở và các hoạt động khoa học - công nghệ.

Nâng cao năng lực điều tra bằng khoa học, công nghệ

Cùng với những đơn vị hoạt động trên từng vùng địa chất, các đơn vị chuyên sâu về địa vật lý, khoáng sản xạ - hiếm, phân tích và kiểm định giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chiều sâu, độ chính xác của công tác điều tra, đánh giá tài nguyên. Quá trình làm chủ các phương pháp địa vật lý, hiện đại hóa thiết bị phân tích, ứng dụng công nghệ số, viễn thám, mô hình hóa đang từng bước mở rộng khả năng nghiên cứu cấu trúc lòng đất, điều tra khoáng sản ẩn sâu và kiểm soát chất lượng dữ liệu địa chất.

Được hình thành từ năm 1967, Liên đoàn Vật lý Địa chất là đơn vị chuyên sâu về nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp địa vật lý phục vụ điều tra cơ bản địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình, môi trường phóng xạ và tai biến địa chất. Qua gần sáu thập kỷ, đơn vị đã làm chủ nhiều phương pháp đo từ, trọng lực, phóng xạ, điện và địa chấn trên mặt đất, trên biển và từ trên không; thành lập các bộ bản đồ địa vật lý quốc gia có giá trị nền tảng cho nhiều chương trình điều tra.

Ứng dụng UAV trong đo địa vật lý - một hướng hiện đại hóa công tác điều tra của Liên đoàn Vật lý Địa chất.

Trong đề án điều tra tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng, Liên đoàn làm chủ hệ thống địa chấn E428XL cùng kỹ thuật thu nổ, xử lý tài liệu địa chấn phản xạ. Năm 2022, đơn vị hoàn thành Dự án bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam, xây dựng bản đồ dị thường trọng lực Bouguer trên diện tích khoảng 616.000 km2.

Giai đoạn 2025 - 2026, Liên đoàn tiếp tục tham gia đề án điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược, trong đó các phương pháp địa vật lý góp phần khoanh định cấu trúc và triển vọng đất hiếm. UAV, thiết bị bay đo địa vật lý, khảo sát địa chấn đa kênh trên biển cùng các hệ thống thu thập, xử lý số liệu số đang mở rộng khả năng “nhìn” sâu và rộng hơn vào cấu trúc lòng đất. Hướng ưu tiên trong thời gian tới là nâng cao năng lực tìm kiếm khoáng sản ẩn sâu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa vật lý đồng bộ và kiểm soát chất lượng dữ liệu từ thực địa đến minh giải.

Nếu Liên đoàn Vật lý Địa chất phát huy thế mạnh trong nghiên cứu cấu trúc lòng đất bằng các phương pháp địa vật lý, thì Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tập trung vào những đối tượng khoáng sản có tính đặc thù như đất hiếm, urani và các nguyên tố đi kèm. Tiền thân là Liên đoàn Địa chất 10, được thành lập năm 1978, qua gần nửa thế kỷ, đơn vị đã hình thành đội ngũ chuyên môn sâu về đất hiếm, urani và các khoáng sản chiến lược, quan trọng.

Trong lĩnh vực đất hiếm, các thế hệ cán bộ Liên đoàn đã tham gia điều tra, nghiên cứu tại Nậm Xe, Đông Pao, Yên Phú, Mường Hum và các khu vực có loại hình đất hiếm hấp phụ ion. Đối với urani, đơn vị tham gia điều tra tại Bình Đường, Nông Sơn, Tiên An; các kết quả tại vùng trũng Nông Sơn đã góp phần nhận diện nhiều mỏ, điểm quặng urani.

Song song với điều tra tài nguyên, Liên đoàn thực hiện các nhiệm vụ địa chất môi trường, môi trường phóng xạ, quan trắc phóng xạ và phân tích địa chất - môi trường. GIS, viễn thám, địa vật lý, phân tích đa nguyên tố, cơ sở dữ liệu số, mô hình hóa 3D và trí tuệ nhân tạo từng bước được đưa vào xử lý, phân tích dữ liệu. Đối với những khoáng sản đặc thù như đất hiếm và khoáng sản phóng xạ, điều tra tài nguyên luôn được đặt cùng yêu cầu kiểm soát yếu tố môi trường, hướng tới khai thác tri thức địa chất phục vụ phát triển bền vững.

Cùng với điều tra thực địa và ứng dụng các phương pháp địa vật lý, phân tích và kiểm định là mắt xích quyết định độ tin cậy của dữ liệu trong chuỗi điều tra, đánh giá và quản lý địa chất - khoáng sản. Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất là cơ sở chuyên môn đầu ngành về phân tích mẫu địa chất, khoáng sản và các hoạt động kiểm định liên quan.

Phó Cục trưởng Trần Mỹ Dũng tham dự hội nghị với Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất.

Trung tâm duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017; năng lực thử nghiệm VILAS 032 được công nhận từ năm 1999, chứng chỉ hiện hành có hiệu lực đến năm 2030. Năm 2026, Trung tâm được công nhận là nhà sản xuất mẫu chuẩn phù hợp TCVN ISO 17034:2017, mã VIRAS 006, mở rộng thêm năng lực quan trọng phục vụ kiểm soát chất lượng và khả năng so sánh của kết quả phân tích.

Các hệ thống ICP-MS, ICP-OES, AAS, nhiễu xạ Rơnghen cùng dây chuyền gia công, nghiền, chia mẫu giúp Trung tâm thực hiện nhiều phép thử có độ nhạy, giới hạn phát hiện và độ tin cậy cao. Không chỉ làm việc trong phòng thí nghiệm, Trung tâm còn tham gia các tổ công tác thực địa, kiểm tra, nghiệm thu các đề án; tham gia đề án khoáng sản chiến lược đất hiếm giai đoạn 2025 - 2026; thực hiện giám định khoáng sản cho các cơ quan Trung ương và các hợp đồng giám sát. Mỗi kết quả phân tích, kiểm định vì thế trở thành một mắt xích trong quá trình hình thành thông tin địa chất phục vụ đánh giá tài nguyên, lập báo cáo, quản lý và lựa chọn công nghệ khai thác, chế biến.

Những năng lực được tích lũy tại các liên đoàn, trung tâm cũng cho thấy sự chuyển đổi trong phương thức điều tra địa chất, từ những phương pháp riêng lẻ sang hướng tích hợp nhiều nguồn dữ liệu. Dữ liệu địa chất truyền thống ngày càng được kết nối với địa hóa, địa vật lý, viễn thám, khoan, phân tích đa nguyên tố, GIS và mô hình hóa 3D. Cơ sở dữ liệu số từng bước trở thành hạ tầng thiết yếu để nâng cao năng lực xử lý, độ tin cậy và khả năng chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn, địa phương và doanh nghiệp.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực địa được tích lũy qua nhiều thế hệ với các phương pháp, thiết bị và công nghệ hiện đại đang mở rộng khả năng tiếp cận những đối tượng địa chất phức tạp, khoáng sản ẩn sâu và khoáng sản chiến lược. Đây cũng là nền tảng để công tác điều tra địa chất ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý tài nguyên, cung cấp dữ liệu phục vụ phát triển công nghiệp và sử dụng hiệu quả nguồn lực khoáng sản của đất nước.

Phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Trong giai đoạn mới, một trong những trọng tâm của công tác điều tra, đánh giá là các khoáng sản chiến lược, quan trọng và nguồn nguyên liệu phục vụ công nghệ cao, chuyển dịch năng lượng. Đất hiếm, lithium, bô-xít, titan - zircon, đồng, niken, wolfram, thiếc, apatit và các khoáng sản khác được xem xét không chỉ về quy mô tài nguyên mà trong mối liên hệ với khả năng tuyển, luyện, chế biến sâu, hạ tầng, nhu cầu điện, nước, môi trường và thị trường.

Yêu cầu đó đặt công tác địa chất trong mối quan hệ ngày càng trực tiếp với quy hoạch công nghiệp và chuỗi cung ứng nguyên liệu. Việc xác định tài nguyên, trữ lượng cần được kết nối với khả năng khai thác, chế biến, sử dụng hiệu quả, qua đó cung cấp cơ sở khoa học cho quản lý tài nguyên và phát triển các ngành công nghiệp.

Cùng với điều tra khoáng sản là yêu cầu về phát triển bền vững. Điều tra tài nguyên được thực hiện gắn với các nhiệm vụ về môi trường, tai biến địa chất, địa chất công trình, phóng xạ tự nhiên, địa chất đô thị và điều kiện địa chất biển. Nhiều đơn vị trực thuộc Cục đã tham gia điều tra trượt lở đất đá, môi trường khoáng sản độc hại, môi trường phóng xạ, địa chất công trình dải ven biển và các nhiệm vụ liên quan.

Những dữ liệu này phục vụ không chỉ công tác quản lý tài nguyên mà còn cung cấp cơ sở cho quy hoạch, bảo vệ môi trường, nhận diện khu vực có nguy cơ và xác định những điều kiện cần thiết khi phát triển hạ tầng, triển khai dự án.

Cùng với công nghệ và dữ liệu, đội ngũ cán bộ là nguồn lực quan trọng để duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn của ngành. Kinh nghiệm thực địa được tích lũy qua nhiều thế hệ tiếp tục được kế thừa, gắn với đào tạo cán bộ trẻ, làm chủ thiết bị, công nghệ số, mô hình hóa, ngoại ngữ và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực địa và năng lực tiếp cận công nghệ mới là cơ sở để triển khai những nhiệm vụ phức tạp như điều tra khoáng sản ẩn sâu, khoáng sản biển và các đối tượng địa chất có điều kiện nghiên cứu khó khăn.

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam cũng là dịp nhìn lại đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ đã làm việc trên các vùng rừng núi, biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu, bản đồ và tri thức địa chất phục vụ phát triển đất nước. Từ những chiếc búa địa chất, la bàn, bản đồ giấy đến UAV, địa chấn số, hệ thống phân tích đa nguyên tố, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo, phương thức và công cụ làm nghề không ngừng thay đổi; yêu cầu về tính chính xác, trung thực khoa học, kỷ luật chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Những đóng góp trong suốt chặng đường phát triển đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Ngành Địa chất Việt Nam được trao Huân chương Sao Vàng năm 2010, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005; 12 Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba cho 6 tập thể và 6 cá nhân; 261 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 261 tập thể và cá nhân; 9 danh hiệu Anh hùng Lao động, gồm 3 tập thể và 6 cá nhân; 1 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho 1 cá nhân là liệt sĩ.

Năm 2005, “Cụm công trình bản đồ địa chất Việt Nam và bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:500.000” được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Toàn ngành còn được trao 42 Cờ thi đua của Chính phủ và 84 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân.

Trên nền tảng 81 năm xây dựng và trưởng thành, việc lĩnh vực địa chất, khoáng sản trở về Bộ Công Thương mở ra điều kiện kết nối trực tiếp hơn giữa điều tra, đánh giá tài nguyên với khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. Giai đoạn mới đặt ra yêu cầu tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời nâng cao chất lượng điều tra cơ bản, quản lý chặt chẽ, bảo vệ và sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ phát triển công nghiệp và phát triển bền vững.

Trong Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam, Cục trưởng Cục Địa chất và các Khoáng sản Việt Nam Trần Bình Trọng nhấn mạnh: “Truyền thống 81 năm của ngành là điểm tựa để chúng ta vững vàng bước tiếp”.