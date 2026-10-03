Việc vận hành các mô hình AI mạnh đòi hỏi chi phí lớn, đặc biệt với những tác nhân hoạt động liên tục và thực hiện nhiều nhiệm vụ. Mức giá khởi điểm của Argon do Google đưa ra có tính cạnh tranh, nhưng công ty cho biết mức giá được công bố cuối cùng sẽ tăng gấp đôi, lên 4 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 20 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

Một thách thức đối với Google là tìm cách kết hợp các mô hình của mình thành một tác nhân có khả năng xử lý những nhiệm vụ ngày càng phức tạp mà không khiến chi phí vận hành dịch vụ trở nên quá cao.

Argon cũng chưa được cung cấp rộng rãi.

Google ra mắt mô hình AI mới. Ảnh: Getty Images

Google đang tham gia một quy trình thử nghiệm an toàn tự nguyện của chính phủ Mỹ và ban đầu giới hạn quyền truy cập cho một số đơn vị bảo vệ an ninh mạng cùng khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đám mây. Công ty dự định mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhà phát triển, khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhưng chưa công bố thời điểm phát hành rộng rãi.

Điều này hạn chế việc kiểm nghiệm độc lập về khả năng của Argon. Trước đó, Bloomberg đưa tin rằng một số nhân viên Google đã đặt câu hỏi về hiệu quả lập trình trong thực tế của mô hình, dù kết quả trên các bài kiểm chuẩn rất mạnh.

Google bác bỏ cách mô tả này và nói với CNBC rằng nhân viên trên khắp công ty đã thử nghiệm các phiên bản Gemini 4 trong nhiều tuần, trong đó một số người được cấp quyền truy cập không giới hạn.

Tuy nhiên, áp lực lớn hơn nằm ở lĩnh vực AI tác nhân, khi các công ty khác đang chạy đua để đưa công nghệ này đến đông đảo người dùng.

Các nhà phân tích của JPMorgan nhận định: "Google gặp khó khăn trong việc chuyển tốc độ phát triển sản phẩm liên tục thành những màn ra mắt nổi bật, tạo được tiếng vang với người tiêu dùng, duy trì sự quan tâm lâu dài và thúc đẩy đáng kể tâm lý về vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI".