Gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với các tỉnh, thành đang có các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng.

Dự phiên họp có đại diện lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương.

Phía điểm cầu TP. Huế tham dự có đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Tại điểm cầu TP. Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, mặc dù nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được nỗ lực triển khai, công tác giải ngân vốn đầu tư công hiện mới đạt hơn 40% - thấp hơn mức trung bình cả nước (52,9%). Nhiều dự án nguy cơ chậm tiến độ, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm mặt bằng và nguồn vật liệu.

Để bảo đảm hoàn thành các công trình, dự án quan trọng Quốc gia theo kế hoạch, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án mới; xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng; rà soát, phối hợp nâng công suất mỏ vật liệu, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu xây dựng; lập tiến độ thi công chi tiết theo tuần/tháng đối với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ trong năm 2026.

Thời gian qua, tại TP. Huế, các cấp chính quyền và chủ đầu tư đang tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai ba dự án trọng điểm ngành xây dựng, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông chiến lược Quốc gia.

Đối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên, đến nay sản lượng xây lắp đã đạt hơn 2.593 tỷ đồng trên tổng số 2.649 tỷ đồng, tương đương 97,89% giá trị. Tuyến chính mở rộng đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong khi các hạng mục bổ sung như nút giao Khe Tre, xử lý đường đầu cầu Vực Tròn và các vị trí sạt trượt đang được khẩn trương triển khai thi công theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, đến nay khối lượng thi công của một số hạng mục chính đã hoàn thành. Công tác GPMB phần tuyến chính đã cơ bản hoàn thành từ giai đoạn đầu, phần diện tích bổ sung đang tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành bàn giao trong tháng 10/2026.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang triển khai thi công.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt đi qua TP. Huế, mặc dù công tác khảo sát, kiểm kê đã cơ bản hoàn thành, dự án hiện vẫn đang chờ Ban QLDA Thăng Long bàn giao tim mốc tuyến đường để có thể tiến hành kiểm đền và đền bù GPMB.

Để chủ động quỹ đất phục vụ dự án, TP. Huế đang triển khai tổng cộng 33 dự án hạ tầng với kinh phí khoảng 1.787 tỷ đồng, bao gồm 22 khu tái định cư, 6 khu nghĩa trang, 4 trường học và 1 dự án khu chợ kết hợp tái định cư. Đến nay, đã có 10 dự án hoàn thành thi công xây dựng và các dự án còn lại đạt tiến độ từ 34% đến 90%.

Về tình hình giải ngân, nguồn vốn bố trí năm 2026 sau điều chỉnh là hơn 1.053 tỷ đồng với tỷ lệ giải ngân chung đạt 62,32%. Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 sẽ bàn giao phần lớn đất cho người dân xây nhà và di dời chợ, đồng thời hoàn thành GPMB, bàn giao 100% mặt bằng sạch vào ngày 31/12/2027 để thi công dự án đường sắt Bắc - Nam theo đúng yêu cầu của Chính phủ.