Gỡ nút thắt, mở cơ hội

Dự án cải tạo, mở rộng đường liên xã Thọ Văn - Tam Nông tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển Cụm công nghiệp Thọ Văn.

Mở rộng dư địa tăng trưởng

Khi yêu cầu duy trì đà tăng trưởng 2 con số đặt ra ngày càng cao, tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ là giải quyết những khó khăn trước mắt của từng dự án, từng doanh nghiệp mà còn là cách mở thêm không gian phát triển cho nền kinh tế. Từ đất đai, hạ tầng, thủ tục đầu tư đến tổ chức thực hiện, tỉnh đang tập trung nhận diện từng vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng qua cho thấy nền kinh tế Phú Thọ có nền tảng tích cực để tiếp tục tăng tốc. GRDP tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn đầu tư tiếp tục là một trong những động lực quan trọng khi thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần cùng kỳ. Riêng các khu công nghiệp thu hút khoảng 2,18 tỷ USD. Nhiều dự án quy mô lớn được khởi công, mở thêm dư địa cho công nghiệp chế biến, chế tạo và gia tăng năng lực sản xuất.

Ở thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt gần 120.600 tỷ đồng, tăng 17,8%. Những con số này cho thấy nguồn lực đang được tích tụ và nhiều cơ hội phát triển mở ra. Tuy nhiên, từ nguồn lực đến năng lực sản xuất, từ chủ trương đến dự án và từ dự án đến hiệu quả kinh tế vẫn cần một quá trình tổ chức thực hiện quyết liệt. Đó cũng là lý do việc nhận diện và xử lý các điểm nghẽn trở thành yêu cầu cấp thiết. Khi một dự án được tháo gỡ về đất đai, thủ tục và mặt bằng, dòng vốn có thể được đưa vào sản xuất sớm hơn. Khi hạ tầng được hoàn thiện và kết nối đồng bộ, chi phí vận chuyển giảm xuống, sức hấp dẫn của các khu công nghiệp, đô thị và điểm đến du lịch được nâng lên. Mỗi nút thắt được tháo gỡ vì thế không chỉ giải quyết một việc cụ thể mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nhiều lĩnh vực.

Tháo từng nút thắt

Một trong những điểm nghẽn trực tiếp đối với tăng trưởng là tiến độ đầu tư công. Hiện khối lượng vốn chưa giải ngân còn khá lớn, trong khi nhiều dự án vẫn phải xử lý các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công.

Tại hội nghị ngày 21/9 về tình hình quản lý dự án và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với 53 dự án khởi công năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu, khởi công. Các dự án tồn đọng, vướng mắc cũng cần được xử lý theo hướng phân loại cụ thể, không để những hồ sơ kéo dài làm lãng phí đất đai và nguồn lực xã hội. Trên địa bàn tỉnh hiện có 151 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Tỉnh đã xử lý dứt điểm 50 dự án, trong đó 30 dự án chấm dứt hoạt động để thu hồi, đưa vào danh mục thu hút nhà đầu tư mới; 20 dự án đã tháo gỡ xong vướng mắc và đang được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đất đai để sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ hạ tầng, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang cho rằng, hạ tầng giao thông đi trước sẽ khơi thông dòng chảy kinh tế. 26 dự án giao thông đang được chuẩn bị, khi triển khai đồng bộ sẽ nâng cao khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời tạo sức hút đối với các nhà đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, đô thị và các khu du lịch trọng điểm.

Nhìn từ thực tế đó, tháo gỡ điểm nghẽn phải được thực hiện đồng bộ. Một dự án không thể triển khai nếu mặt bằng chưa sạch; mặt bằng khó giải phóng nếu thủ tục đất đai chậm; hạ tầng không phát huy hiệu quả nếu kết nối thiếu đồng bộ. Vì vậy, mỗi vướng mắc cần được xác định rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn xử lý.

Tạo chuyển động từ tổ chức thực hiện

Điểm khác biệt quyết định hiệu quả của tháo gỡ khó khăn không chỉ nằm ở việc ban hành thêm giải pháp mà ở khả năng tổ chức thực hiện đến cùng. Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp rà soát, xử lý các nhiệm vụ chậm, trong đó có 323 nhiệm vụ quá hạn; từ tháng 9/2026 thực hiện đánh giá KPI hằng tháng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương phải rà soát dư địa và nguồn lực tăng trưởng, tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng thu ngân sách và khai thác tốt hơn các ngành, lĩnh vực.

Với doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư không chỉ nằm ở việc rút ngắn một thủ tục mà phải giải quyết những vấn đề nằm phía sau thủ tục. Đó là đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, lao động và khả năng tiếp cận vốn. Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày 23/9, tỉnh tiếp tục nhấn mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%”, đồng thời duy trì Chương trình “Cà phê doanh nhân” để tiếp nhận và xử lý kiến nghị. Khi từng điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, thủ tục và tổ chức thực hiện được xử lý kịp thời, nguồn lực xã hội sẽ có điều kiện lưu chuyển nhanh hơn. Khi dự án được đẩy nhanh, doanh nghiệp có thêm không gian mở rộng sản xuất, người lao động có thêm việc làm và ngân sách có thêm nguồn thu, cơ hội sẽ được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thực sự.

Với nền tảng đạt được trong 9 tháng, Phú Thọ có cơ sở để tăng tốc trong quý IV. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển cao hơn, điều quyết định vẫn là hành động. Gỡ đúng nút thắt, tận dụng đúng cơ hội, làm đến cùng từng nhiệm vụ sẽ giúp những nguồn lực đang có nhanh chóng trở thành giá trị mới cho nền kinh tế.