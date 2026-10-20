Giá nông sản hôm nay 20/10/2026: Giá cà phê bứt phá ấn tượng, trong nước 'neo ở vùng đỉnh'; Ngành cà phê Việt Nam đang phát triển thế nào?

Giá cà phê hôm nay 20/10/2026

Giá cà phê thế giới bứt phá đầy ấn tượng trên tất cả các sàn giao dịch quốc tế.

Mức tăng đồng thuận trên cả hai sàn lớn cho thấy lực cầu mua vào của các quỹ đầu tư đang vô cùng mạnh mẽ. Giá cà phê robusta trên sàn London đóng cửa phiên gần nhất với mức tăng bùng nổ 70 USD - 80 USD/tấn tại cả các kỳ hạn gần và xa.

Giá cà phê robusta tăng mạnh khi sản lượng cà phê của Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta hàng đầu thế giới, nhiều khả năng duy trì ổn định trong niên vụ 2026/2027. Sản lượng tăng từ các vườn cà phê trẻ được tái canh dự kiến bù đắp phần sụt giảm do điều kiện thời tiết bất lợi hồi đầu năm.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê arabica tăng vọt tới 3,3%, tương đương 10,1 Cent/lb đối với kỳ hạn giao tháng 12/2026, lên mức 315,70 Cent/lb, sau khi tăng 6,5% trong tuần trước. Trong phiên, giá có thời điểm chạm 3,1775 USD/pound, mức cao nhất trong một tháng.

Hợp đồng cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE cũng chạm mức cao nhất trong một tháng, trong bối cảnh lượng tồn kho được chứng nhận trên sàn chưa thể thoát khỏi mức thấp đáng báo động. Lượng tồn kho cà phê được ICE chứng nhận gần nhất ở mức 239.852 bao, tiếp tục gần mức đáy thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận vào tháng trước. Trong khi đó, các bên tham gia thị trường ngày càng lo ngại nguồn cung từ Brazil sẽ không kịp được đưa đến các kho hàng của ICE trước khi hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đáo hạn.

Động lực thúc đẩy giá cà phê tăng còn do đồng nội tệ Real của Brazil, tăng giá mạnh trong bối cảnh chính trị tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Đồng Real mạnh khiến các nhà xuất khẩu hạn chế bán hàng do giá trị thu về quy đổi sang nội tệ giảm.

Tuy nhiên, sự cải thiện nguồn cung có thể chỉ giúp thị trường thế giới giảm bớt lo ngại trong thời gian ngắn. Về dài hạn, hiện tượng thời tiết El Niño trong năm nay, được một số nhà khí tượng học đánh giá là mạnh nhất từng được ghi nhận, dự kiến sẽ tác động nghiêm trọng đến sản lượng cà phê của niên vụ tiếp theo. Những lo ngại về khả năng hiện tượng thời tiết El Niño gây ảnh hưởng tiêu cực đến mùa vụ cà phê của Brazil và Việt Nam trong năm tới đang hỗ trợ giá cà phê đi lên.

Đánh giá về tổng thể, đà tăng hiện tại của cà phê phản ánh rõ nét sự lo ngại của giới đầu tư về nguồn cung toàn cầu khi các yếu tố thời tiết bất lợi tại Brazil tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển vọng vụ mùa sắp tới. Bên cạnh đó, việc tồn kho đạt chuẩn trên các sàn giao dịch duy trì ở mức thấp cũng tạo nền tảng vững chắc nâng đỡ giá mặt hàng này.

Theo ước tính của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 đạt khoảng 183,6 triệu bao, tăng 4,4% so với vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ dự kiến giảm 0,8%, còn 180,6 triệu bao. Nguồn cung vượt nhu cầu khoảng 3 triệu bao, đánh dấu sự thay đổi sau 4 năm thị trường liên tiếp thiếu hụt.

Giá cà phê trong nước tăng mạnh 800 - 900 đồng/kg,tiếp tục neo chắc vào mốc giá tốt, tiến lên mốc 94.000 đồng/kg.

Dù mức tăng trong ngày không quá lớn, nhưng việc duy trì đà gia tăng liên tục đã giúp giá cà phê nội địa neo vững chắc ở vùng đỉnh lịch sử. Động lực chính thúc đẩy thị trường trong nước tiếp tục leo dốc xuất phát từ sự bứt phá đầy ấn tượng trên các sàn giao dịch quốc tế.

Giới giao dịch dự báo, trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo trên thị trường cà phê. Đối với thị trường trong nước, lực đẩy từ sàn London sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cà phê nhân xô duy trì đà tăng nhẹ hoặc đi ngang ở vùng giá cao trong những phiên tới. Nhiều khả năng giá cà phê nội địa sẽ sớm thử thách và chinh phục thêm các mốc kỷ lục mới, mang lại niềm vui lớn cho các HTX và bà con nông dân trong nước.

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/10 tăng 800 - 900 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tuần (19/10), giá cà phê robusta quay tăng mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 70 USD giao dịch tại 3.484 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 75 USD, giao dịch tại 3.480 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 10,10 Cent giao dịch tại 315,70 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 7,75 Cent giao dịch tại 302,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 20/10/2026: Giá cà phê bứt phá ấn tượng, trong nước 'neo ở vùng đỉnh'; Thông tin đầy đủ về tính hình ngành cà phê Việt Nam.

Giá tiêu hôm nay 20/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước đi ngang ở mức 137.500–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục ổn định. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 20/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Thị trường hồ tiêu toàn cầu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, khi giá tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt chưa xuất hiện biến động mới.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, theo số liệu thống kê của ITC, trong tháng 8/2026, Indonesia xuất khẩu 2.111 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 14,9 triệu USD, tăng 10,3% về lượng và 0,7% về giá trị so với tháng 7/2026, tương đương tăng 197 tấn. Tuy nhiên, so với tháng 8/2025, lượng xuất khẩu giảm 6,8%, tương đương giảm 153 tấn.

Việt Nam tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Indonesia trong 8 tháng, đạt 4.002 tấn, chiếm 20,5%, giảm 25,9% so với cùng kỳ. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 2.852 tấn, chiếm 14,6%, giảm 22,3%; tiếp theo là Ấn Độ đạt 2.316 tấn, chiếm 11,9%, giảm 18,7%. Ba thị trường này chiếm gần 47% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Indonesia trong tháng 8, đạt 449 tấn, chiếm 21,3% tổng lượng xuất khẩu, tăng 153,7% so với tháng trước và tăng 149,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tiếp theo là Ấn Độ đạt 303 tấn, chiếm 14,4%, tăng 13,1% so với tháng 7 nhưng giảm 10,4% so với cùng kỳ; Việt Nam đạt 241 tấn, chiếm 11,4%, giảm lần lượt 4,4% và 27,8%.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 20/10/2026

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu ổn định, không ghi nhận biến động đáng kể, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Trong báo cáo tháng 10, USDA đã hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 xuống còn 533,1 triệu tấn, giảm 800.000 tấn so với dự báo trước và giảm 12,6 triệu tấn (tương đương 2,3%) so với niên vụ 2025-2026. Đây cũng là niên vụ có sản lượng thấp nhất trong 3 năm qua. Đáng chú ý, sản lượng được dự báo suy giảm tại nhiều quốc gia sản xuất gạo chủ chốt trên thế giới, trong bối cảnh điều kiện thời tiết bất lợi và diện tích canh tác thu hẹp do tác động của hiện tượng El Niño.

Trái ngược với sự sụt giảm về sản lượng, USDA dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục 538,8 triệu tấn trong niên vụ 2026-2027, giảm 800.000 tấn so với dự báo trước nhưng vẫn tăng hơn 5,7 triệu tấn so với niên vụ 2025-2026.

Về thương mại, xuất khẩu gạo toàn cầu trong năm dương lịch 2027 được dự báo tăng năm thứ hai liên tiếp, đạt mức kỷ lục 61,4 triệu tấn, tăng 1,76 triệu tấn so với năm trước.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Theo số liệu được Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) công bố tại Hội nghị Tổng kết niên vụ cà phê 2025 - 2026 và phương hướng nhiệm vụ niên vụ 2026 - 2027, ngày 19/10 ở TP. Hồ Chí Minh, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2025–2026 ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 6–10% so với vụ trước. Trong đó, cà phê robusta chiếm hơn 90% tổng sản lượng.

Xuất khẩu đạt khoảng 1,8 triệu tấn, tăng 21% so với niên vụ 2024–2025. Dù vậy, kim ngạch chỉ tăng khoảng 1%, đạt 8,5 tỷ USD. Chênh lệch này chủ yếu đến từ việc giá cà phê đã giảm so với giai đoạn đạt đỉnh trước đó.

Cà phê nhân vẫn chiếm phần lớn lượng hàng xuất khẩu, với khoảng 1,65 triệu tấn, mang về gần 7 tỷ USD. So với niên vụ trước, sản lượng tăng 21,4% nhưng giá trị giảm 1,5%.

Trong những tháng đầu niên vụ, từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, giá Robusta xuất khẩu tại cảng TP. Hồ Chí Minh dao động khoảng 4.800–5.100 USD/tấn. Thời điểm này, nguồn hàng tồn kho thấp trong khi nhu cầu giao hàng vẫn cao.

Từ tháng 2/2026, giá bắt đầu đi xuống khi triển vọng sản lượng tại Brazil và Việt Nam được cải thiện. Đến tháng 5, giá xuất khẩu bình quân giảm còn khoảng 4.411 USD/tấn. Trong tháng 8 và tháng 9, giá tiếp tục dao động quanh mức 3.500–4.000 USD/tấn.

Thị trường trong nước cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Cuối tháng 9, giá cà phê tại Tây Nguyên phổ biến ở mức 93.000–93.600 đồng/kg, giảm đáng kể so với mức 115.000–118.000 đồng/kg vào cuối năm 2025.

Theo VICOFA, nguồn cung thế giới đang dần phục hồi, tạo sức ép lên giá cà phê. Tuy nhiên, nhiều nông dân trong nước có xu hướng giữ hàng và chỉ bán khi cần thiết, thay vì bán ồ ạt ngay sau thu hoạch.

Bên cạnh xuất khẩu cà phê nhân, nhóm sản phẩm chế biến ghi nhận kết quả tích cực với khoảng 142.600 tấn, đạt kim ngạch 1,5 tỷ USD. Sản lượng tăng 15%, còn giá trị tăng 14% so với niên vụ trước. Đây là lĩnh vực đang thu hút thêm đầu tư từ các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt ở mảng rang xay, cà phê hòa tan và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Về thị trường tiêu thụ, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn 38% xuất khẩu cà phê Việt Nam. Mỹ và Nhật Bản vẫn là những thị trường quan trọng, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc đang mở rộng, nhất là đối với cà phê hòa tan.

Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng, việc truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở nên quan trọng. Theo thông tin được đưa ra tại hội nghị, những lô cà phê đáp ứng yêu cầu của Quy định chống phá rừng EU (EUDR) có thể được người mua trả thêm khoảng 50 USD/tấn.

Các doanh nghiệp trong ngành cũng đang đối mặt với sức cạnh tranh lớn hơn từ Brazil và Uganda, những quốc gia đẩy mạnh sản xuất, chế biến và mở rộng thị trường robusta.