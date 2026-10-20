3 nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng Forbes: Tổng tài sản vượt 10 tỷ USD

Dẫn đầu bảng xếp hạng của Forbes là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet và Tập đoàn Sovico, với 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.033 thế giới.

Đứng thứ hai là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, sở hữu 3,8 tỷ USD, xếp thứ 1.109. Bà Phạm Thúy Hằng, cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, đứng thứ ba với 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.536.

So với tháng 3/2026, tài sản bà Hương tăng 26,7%, bà Hằng tăng 28,6%, trong khi bà Thảo giảm 2,4%. Biến động này phản ánh tác động của thị trường chứng khoán đến giá trị cổ phần doanh nghiệp mà các nữ tỷ phú nắm giữ.