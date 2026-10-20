Định hướng cải cách tiền lương trong bối cảnh mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Theo đó, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang được tăng lương 8% từ ngày 1/7.

Mức điều chỉnh này bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước nhằm cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

Bộ Nội vụ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương mới và bảo hiểm xã hội (BHXH) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo kế hoạch, từ tháng 8-10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH. Tháng 1/2027 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đến tháng 2/2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.