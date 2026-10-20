Hạ tầng mở đường cho tăng trưởng

Mở không gian, gia tăng sức hút đầu tư

Hạ tầng đồng bộ là một trong những điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng. Với địa hình miền núi chia cắt, việc cải thiện kết nối giao thông, mở rộng mặt bằng sản xuất và phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với Tuyên Quang. Những dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn không chỉ từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng mà còn mở ra dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giữ vai trò quan trọng trong tăng cường kết nối vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Tại khu vực Mỹ Lâm, các dự án đô thị nghỉ dưỡng, thể dục thể thao, sân golf cùng hệ thống giao thông kết nối đang từng bước hình thành không gian phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Trong khi đó, siêu thị GO! Tuyên Quang góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại hiện đại; các cụm công nghiệp Phúc Ứng 2, Phúc Ứng 3, Ninh lai - Thiện Kế và Xuân Vân mở thêm quỹ đất sản xuất, tạo điều kiện đón dòng vốn đầu tư vào công nghiệp.

Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2, Phúc Ứng 3 đang đẩy nhanh thi công.

Theo Thống kê tỉnh, 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 8,04%, riêng quý III tăng 8,77%. Dù đà tăng trưởng có chuyển biến tích cực, kết quả 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng cả năm 10,17%. Điều này đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm đưa nguồn lực đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế. Trong đó, đầu tư công không chỉ trực tiếp tạo việc làm, thúc đẩy nhu cầu vật liệu xây dựng và dịch vụ mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Để biến lợi thế hạ tầng thành kết quả tăng trưởng cụ thể, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tỉnh chú trọng tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư. Tại hội nghị bàn về tăng trưởng ngày 11-10-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian xử lý theo quy trình “luồng xanh 50%” đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Việc đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và thủ tục hành chính sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa các dự án, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Từ vốn đầu tư đến giá trị tăng trưởng thực chất

Với lợi thế có nguồn nước suối khoáng nóng, Mỹ Lâm được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ của tỉnh. Hết tháng 9-2026, công tác giải phóng mặt bằng Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm đạt gần 90%; một số hạng mục tại các dự án liên quan đã và đang được hoàn thiện. Đồng chí Vũ Tiến Hiệp, Chủ tịch UBND phường Mỹ Lâm cho biết, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế khoáng nóng, hướng tới phát triển hệ sinh thái du lịch bền vững. Khi các dự án hoàn thành, đi vào khai thác, không gian đô thị, du lịch, dịch vụ được mở rộng, tạo thêm việc làm, nguồn thu và động lực tăng trưởng cho địa phương.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 dài gần 104,5 km, gồm đoạn qua Tuyên Quang (cũ) dài 77 km và đoạn qua Hà Giang (cũ) dài 27,48 km. Đoạn qua Hà Giang (cũ) cơ bản hoàn thành theo quy mô 2 làn xe; phần nâng cấp lên 4 làn xe đạt hơn 58%. Đến ngày 24-9-2026, giá trị xây lắp đạt hơn 4.688 tỷ đồng, bằng 76,01% giá trị hợp đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, kết nối vùng nguyên liệu với khu, cụm công nghiệp và thị trường tiêu thụ, tạo lợi thế thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thương mại, du lịch.

Cùng với giao thông, các cụm công nghiệp Phúc Ứng 2, Phúc Ứng 3, Ninh Lai - Thiện Kế và Xuân Vân đang được đầu tư hạ tầng, mở thêm quỹ đất sản xuất. Ông Nguyễn Danh Hưng, Giám đốc dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phúc Ứng 2 và 3 cho biết, công trình đang được đẩy mạnh thi công, phần san lấp vượt tiến độ đề ra. Đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, bổ sung máy móc, phấn đấu đưa hạ tầng về đích đúng hẹn, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Dự án siêu thị GO! Tuyên Quang tại phường An Tường được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ, thúc đẩy vận tải, phân phối và cung ứng hàng hóa. Nếu nông sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng của tỉnh đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, nguồn cung ổn định, hệ thống phân phối hiện đại sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, tạo đầu ra cho cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Khi giao thông thuận lợi, hạ tầng công nghiệp thu hút được doanh nghiệp và thương mại mở rộng đầu ra cho hàng hóa, nguồn vốn đầu tư sẽ không chỉ tạo ra khối lượng xây dựng trước mắt mà còn hình thành năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm và nguồn thu bền vững. Đây là điều kiện để các công trình trọng điểm đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế của Tuyên Quang.