Giữ vững 'phên dậu' biển đảo phía đông

Lực lượng vũ trang xã Phú Vinh với phần diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

Trước những yêu cầu khắt khe của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và đặc điểm của chiến tranh hiện đại, Ban Tổ chức diễn tập xã Phú Vinh đã chủ động xây dựng các tình huống giả định sát với thực tế.

Trong một thời gian ngắn, các lực lượng phải thực hiện đồng bộ nhiều nội dung phức tạp: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên cao và toàn bộ; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; tổ chức sơ tán một phần cơ quan đảng, chính quyền, Nhân dân cùng LLVT ra khu căn cứ chiến đấu nhằm tránh đòn tập kích hỏa lực của đối phương, đồng thời nhanh chóng triển khai các phương án bảo đảm đời sống, sinh hoạt ổn định trong điều kiện chiến tranh.

Thiếu tá Hồ Hữu Vinh, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Phú Vinh chia sẻ: “Là địa bàn trọng điểm tuyến biển, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đặt ra yêu cầu rất cao đối với địa phương. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban CHQS xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã huy động tối đa nhân lực, vật lực để chuẩn bị hệ thống văn kiện, công sự trận địa và các thiết chế văn hóa sát thực tế. Đặc biệt, sự phối hợp tỉ mỉ giữa lực lượng quân sự và công an xã trong xây dựng kịch bản thực binh đã giúp cuộc diễn tập đạt kết quả toàn diện, được cấp trên đánh giá cao”.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong cuộc diễn tập lần này là phần thực binh với đề mục: “Trung đội dân quân cơ động đánh địch đổ bộ đường biển”. Tình huống chiến đấu đặt ra yêu cầu rất cao về kỹ thuật, chiến thuật, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ không chỉ linh hoạt, có tư duy thực tiễn trên chiến trường mà còn phải phối hợp hiệp đồng tác chiến cực kỳ chặt chẽ giữa các bộ phận mới có thể tiêu diệt gọn các mục tiêu.

Bên cạnh việc sử dụng thành thục các loại hỏa lực có trong biên chế của quân đội, lần đầu tiên xã Phú Vinh đưa thêm các phương tiện công nghệ hiện đại vào thực chiến, như thiết bị bay không người lái. Việc tích hợp các thiết bị này vào trinh sát và hỗ trợ chiến đấu không chỉ thể hiện rõ nét đặc trưng của chiến tranh hiện đại, mà còn góp phần nâng cao đáng kể chất lượng, hiệu quả và tính chân thực của cuộc diễn tập.

Đồng chí Dương Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức diễn tập xã Phú Vinh khẳng định: “Thành công của cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 đã nâng cao một bước quan trọng năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trên địa bàn. Quan trọng hơn, cuộc diễn tập giúp cán bộ, Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Vinh năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được cùng bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn sẽ là cơ sở quan trọng để Phú Vinh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến phòng thủ; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giữ vững địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.