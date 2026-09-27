Hoàn tất tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, chờ hoàn thiện mặt đường

Trạm thu phí được tháo dỡ, giao thông thuận lợi hơn

Ngày 27/9, theo ghi nhận của Người Đưa Tin, toàn bộ khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1, đoạn qua Tp.Đồng Nai, đã hoàn tất tháo dỡ.

Các công nhân bắt đầu tháo dỡ các hạng mục trạm thu phí cầu Đồng Nai vào ngày 10/8.

Các hạng mục phục vụ thu phí không còn, mặt bằng khu vực trạm được giải phóng. Đơn vị thi công cũng đã thực hiện hoàn trả mặt đường, xử lý những vị trí bị ảnh hưởng trong quá trình tháo dỡ.

Dù là ngày cuối tuần, giao thông qua khu vực cầu Đồng Nai vẫn duy trì ổn định. Các phương tiện theo cả hai hướng từ Tp.HCM đi Tp.Đồng Nai và ngược lại lưu thông tương đối thuận lợi. Không ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực từng đặt trạm thu phí.

Việc tháo dỡ hoàn toàn trạm thu phí nhận được sự quan tâm của người dân và các tài xế thường xuyên lưu thông qua cầu Đồng Nai. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối Tp.HCM với Tp.Đồng Nai và các khu vực lân cận.

Ghi nhận phương tiện lưu thông qua khu vực cầu Đồng Nai thông thoáng, thuận lợi sau khi trạm thu phí được tháo dỡ.

Ông Nguyễn Văn Tân, người dân phường Trấn Biên, cho biết ông cảm thấy vui khi trạm thu phí đã được tháo dỡ hoàn toàn.

"Thấy trạm tháo dỡ xong, người dân chúng tôi mừng lắm. Khu vực này trước đây xe cộ đông, giờ nhìn mặt đường rộng và thoáng hơn. Mong đơn vị sớm làm nốt phần mặt đường để bà con đi lại thuận tiện, an toàn", ông Tân chia sẻ.

Là tài xế xe tải thường xuyên qua khu vực cầu Đồng Nai, anh Hoàng Thanh Hải cũng cho rằng việc tháo dỡ trạm thu phí là điều nhiều tài xế mong chờ.

"Xe tải chúng tôi chạy qua đây thường xuyên nên trạm tồn tại lâu cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc lưu thông. Nay tháo dỡ xong, nhìn khu vực thoáng hơn, anh em tài xế cũng thấy phấn khởi. Nếu mặt đường được hoàn thiện sớm nữa thì càng thuận lợi", anh Hải nói.

Bảng thông tin dự án trạm thu phí cầu Đồng Nai

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Nam, tài xế xe công nghệ, cho biết mỗi ngày anh có nhiều chuyến xe qua lại giữa Tp.HCM và Tp.Đồng Nai. Theo anh, việc tháo dỡ trạm giúp khu vực này có diện mạo thông thoáng hơn.

"Chạy xe công nghệ thì chỉ mong đường thông thoáng, đi lại thuận lợi. Trạm tháo dỡ xong nhìn khu vực rộng rãi hơn, tôi thấy rất vui. Hy vọng thời gian tới giao thông qua cầu Đồng Nai sẽ ổn định hơn, nhất là vào giờ cao điểm", anh Nam chia sẻ.

Chờ thời tiết thuận lợi để thảm nhựa

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Văn Phượng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV, cho biết dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai gồm nhiều hạng mục như tháo dỡ các công trình của trạm, xử lý mặt bằng và hoàn thiện thảm nhựa mặt đường.

Theo ông Phượng, hiện việc thảm nhựa chưa thể triển khai do thời tiết mưa nhiều, nắng ít. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công sẽ tiếp tục cào bóc, xử lý các lớp mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật trước khi tiến hành thảm nhựa hoàn thiện.

Các hạng mục của trạm thu phí cầu Đồng Nai được tháo dỡ, khu vực mặt đường đang được hoàn trả.

Các phần việc này dự kiến được triển khai và hoàn tất trước ngày 15/10. Công trình tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai do Khu Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam quản lý dự án. Công trình khởi công ngày 10/8, thời gian thi công theo bảng thông tin tại công trường là 90 ngày.

Việc tháo dỡ trạm thu phí nhằm trả lại không gian mặt đường cho các phương tiện, đồng thời loại bỏ những hạng mục không còn phù hợp với tổ chức giao thông hiện nay.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai đã ngừng thu phí từ tháng 8/2020. Đến tháng 12/2023, Bộ GTVT, nay là Bộ Xây dựng, đã xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án.

Khu vực từng đặt trạm thu phí sau khi tháo dỡ, các phương tiện lưu thông qua lại thuận lợi.

Trong nhiều năm, khu vực cầu Đồng Nai thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Cử tri và chính quyền Đồng Nai cũng đã nhiều lần kiến nghị sớm tháo dỡ trạm.

Đến nay, khi các hạng mục của trạm thu phí đã được tháo dỡ, mặt bằng khu vực cơ bản được giải phóng. Việc còn lại là hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Sau khi các phần việc này hoàn tất, khu vực từng đặt trạm thu phí sẽ được trả lại không gian phục vụ giao thông, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, tài xế và các phương tiện lưu thông qua cầu Đồng Nai.