Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Cơ quan ngoại giao của Malaysia, Mỹ và Australia đã phát khuyến cáo an toàn tới công dân tại Thái Lan, sau khi mưa lớn gây ngập diện rộng và toàn bộ 50 quận của Bangkok được tuyên bố là khu vực chịu ảnh hưởng bởi thảm họa.