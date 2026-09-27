Từ hợp tác chính quyền đến cơ hội đầu tư tại Gia Lai

Điểm đáng chú ý của chuyến công tác là tỉnh mở rộng kết nối từ chính quyền đến doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư.

Tại Bồ Đào Nha, từ mối liên hệ lịch sử, văn hóa gắn với giáo sĩ Francisco de Pina; Gia Lai và TP. Guarda đã ký Bản ghi nhớ hợp tác. Hai bên thiết lập khuôn khổ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch; kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; phát triển đô thị bền vững; giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) và Thị trưởng TP. Guarda Sérgio Costa (thứ 2 từ trái sang) ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Hội đồng TP. Guarda. Ảnh: Đức Hải

Thị trưởng TP. Guarda Sérgio Costa cho rằng mối quan hệ này cần được cụ thể hóa thành những chương trình hợp tác. Trong khi đó, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối, thúc đẩy hai địa phương triển khai Bản ghi nhớ bằng những nội dung, dự án cụ thể.

Tại Pháp, Gia Lai kết nối với chính quyền vùng Normandie và cộng đồng đô thị Caen-la-mer (thuộc tỉnh Calvados, vùng Normandie), tập trung vào những lĩnh vực hai bên có khả năng hợp tác như giáo dục và đào tạo, du lịch, nông nghiệp, logistics, cảng biển, năng lượng tái tạo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, điều hành và quản lý đô thị. Đáng chú ý, phía Normandie dự kiến kết nối doanh nghiệp sang Gia Lai khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải qua) trao đổi với lãnh đạo chính quyền các địa phương vùng Normandie (Cộng hòa Pháp). Ảnh: Đức Hải

Thông qua Đại sứ quán Việt Nam, tỉnh Gia Lai cũng làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Cộng hòa Liên bang Đức, Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức và cộng đồng doanh nghiệp, giới thiệu những lĩnh vực Gia Lai ưu tiên thu hút đầu tư như công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuất. Ông Eberhard J. Trempel, Tổng Giám đốc - Luật sư và Tư vấn thuế, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Cộng hòa Liên bang Đức cho rằng, Gia Lai có nhiều tiềm năng được cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức quan tâm; Hiệp hội sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp Đức với Gia Lai.

Như vậy, ở cả 3 địa bàn, kênh chính quyền được sử dụng như một điểm mở để tiếp cận các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm những nội dung hợp tác cụ thể.

Theo ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), điểm nổi bật của chương trình xúc tiến đầu tư lần này là cách tiếp cận thông qua ngoại giao chính quyền. Tại Pháp, tỉnh kết nối với chính quyền vùng Normandie; tại Bồ Đào Nha là chính quyền TP. Guarda; còn tại Đức là thông qua Đại sứ quán Việt Nam. Từ những đầu mối này, quan hệ được mở rộng đến doanh nghiệp, qua đó có thêm nhiều cơ hội thu hút, hợp tác đầu tư.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp ảnh cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Hiệp hội DN nhỏ và vừa Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: Đức Hải

Điều quan trọng sau chuyến công tác là tiếp tục duy trì các đầu mối đã thiết lập và chuyển từng kết nối thành công việc cụ thể. Phía Normandie dự kiến kết nối doanh nghiệp sang Gia Lai trong tháng 11.2026 để khảo sát, nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư trên một số lĩnh vực, như: công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo và quản lý đô thị. Các doanh nghiệp Đức cũng bày tỏ sự quan tâm và dự kiến tiếp tục tìm hiểu cơ hội hợp tác. Trong khi đó, Bản ghi nhớ giữa Gia Lai và TP. Guarda tạo khuôn khổ để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hợp tác về văn hóa, du lịch, thương mại, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Đây là những nội dung cần được các cơ quan đầu mối tiếp tục theo dõi, phối hợp và cụ thể hóa.

Từ những kết quả bước đầu của chương trình xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai; chủ động phối hợp với các đối tác đã kết nối, theo dõi từng nội dung hợp tác, từng cơ hội đầu tư để đưa các mối quan hệ đã thiết lập đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đây là bước tiếp theo để những kết nối được mở ra từ cấp chính quyền tiếp tục được chuyển đến doanh nghiệp, thị trường và các dự án đầu tư cụ thể.

Với không gian phát triển theo trục “Biên giới quốc tế - Cao nguyên - Duyên hải - Cảng biển” và 5 trụ cột tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, các kênh hợp tác mới mở thêm khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ và nguồn lực quốc tế cho Gia Lai. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng chuyển những kết nối ban đầu thành chương trình hợp tác và dự án cụ thể