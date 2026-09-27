Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng nóng, Nam Bộ có nơi mưa to

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến hình thái ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ thời tiết nguy hiểm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 32-35 độ, riêng Hà Nội có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong những đợt mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Người dân tại các khu vực có dự báo mưa dông cục bộ cần chú ý quan sát hiện tượng thời tiết khi di chuyển, chủ động phòng tránh các rủi ro do dông sét và gió giật gây ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia