Giữ bình yên tuyến biên giới biển

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, phương tiện; tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới biển. Qua đó, nhiều vụ án, chuyên án được phát hiện, đấu tranh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nắm chắc địa bàn, kịp thời đấu tranh

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án XC726P.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa có tuyến bờ biển dài nhất cả nước, với gần 500km. Trên tuyến biển có nhiều cảng, cửa sông, khu neo đậu tàu thuyền và địa bàn tập trung các hoạt động khai thác, nuôi trồng, dịch vụ thủy sản. Cùng với sự phát triển của kinh tế biển, công tác quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự trên tuyến cũng đặt ra những yêu cầu mới.

Thực tế cho thấy, hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới biển vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, pháo và tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép… Các đối tượng có xu hướng lợi dụng phương tiện giao thông, địa bàn ven biển và các tuyến kết nối liên tỉnh để che giấu, thực hiện hành vi vi phạm.

Cuối tháng 8-2026, từ công tác nắm tình hình, BĐBP tỉnh phối hợp với Cục Trinh sát, BĐBP, các đơn vị BĐBP và công an một số địa phương đấu tranh chuyên án XC726P liên quan đến hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ngày 22-8, trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Đại Lãnh, các lực lượng phát hiện một phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, trên xe có 2 người nước ngoài. Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận, tài xế lái xe bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để dừng, kiểm tra phương tiện trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang.

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan ở nhiều địa bàn. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã móc nối, tổ chức đưa đón, bố trí nơi lưu trú và tìm cách đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép bằng đường biển. Đại tá Tạ Quang Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Các đối tượng sử dụng nhiều phương tiện, thay đổi hành trình, tìm cách đưa người nước ngoài di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khi kế hoạch có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng còn tìm cách bỏ lại người nước ngoài tại Khánh Hòa”.

Từ một dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và mở rộng xác minh, qua đó làm rõ thêm các đối tượng, mắt xích liên quan. Vụ việc cho thấy vai trò của công tác nắm tình hình từ cơ sở và sự phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm có tính chất liên tỉnh, liên địa bàn.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, BĐBP tỉnh xác định công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng và phương tiện là những khâu quan trọng. Do đó, các đơn vị chú trọng rà soát những khu vực có nguy cơ phát sinh tội phạm, các tuyến giao thông kết nối với địa bàn ven biển, cảng, bến, khu neo đậu tàu thuyền; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và trao đổi thông tin từ cơ sở.

Trong đấu tranh với các loại tội phạm, đơn vị xây dựng kế hoạch phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; kết hợp công tác nghiệp vụ với kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với chính quyền địa phương, công an cùng các lực lượng chức năng. Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã triển khai hơn 50 kế hoạch tập trung đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới biển.

Cùng với lực lượng chuyên trách, vai trò của các đơn vị cơ sở và quần chúng Nhân dân được chú trọng. Việc thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, quản lý người và phương tiện, tiếp nhận thông tin từ cơ sở… giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh những dấu hiệu bất thường, không để vụ việc phát sinh kéo dài.

Thời gian tới, dự báo hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới biển còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, pháo, buôn lậu, gian lận thương mại và tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; địa bàn rộng, tuyến biển kéo dài cùng sự gia tăng các hoạt động kinh tế biển tiếp tục đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý. Đại tá Tạ Quang Dũng cho biết, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng, phương tiện; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Từ việc nắm chắc địa bàn đến tổ chức đấu tranh từng vụ việc, BĐBP tỉnh đang từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tuyến biên giới biển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với chuyên án XC726P, từ đầu năm 2026 đến nay, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp đấu tranh 4 chuyên án, 8 vụ án liên quan đến ma túy, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ hơn 1kg ma túy. Lực lượng cũng phát hiện, xử lý các vụ vận chuyển trái phép vật liệu nổ, qua đó thu giữ 545,8kg thuốc nổ, 255,3m dây cháy chậm, 1.522 kíp nổ và 42 hộp pháo không rõ nguồn gốc. Trong xử lý vi phạm hành chính, BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 121 vụ, với tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng.